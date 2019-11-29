Hercai 23. bölüm canlı izle! – ATV

Hercai 23. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai 23. bölüm canlı izle! Reyyan ve Miran’ın hüzünlü aşkının anlatıldığı Hercai dizisinde heyecan devam ediyor. Hercai’de bu hafta; Reyyan ve Miran gerçeklerin peşine düşerken, sırrı öğrenen Reyyan bilinenlerin yanlış olduğunu ispat etmeye çalışacak. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra ise beklenmedik bir karar verecek. Azize’nin intikam planı mektup yüzünden tehlikeye girecek. İşte Hercai 23. bölüm izleme sayfası…

Hercai 23. bölüm izle! Her Cuma akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai 23. bölüm canlı izle! Hercai dizisinde heyecan dur durak bilmiyor. Dizide bu hafta Miran gerçeklere bir adım daha yaklaşıyor. Reyyan sevdiği adamın bildiği her şeyin yalan olduğunu ispat etmeye çalışırken, Zehra öğrendiği gerçek sonrası bunu ortaya dökmek üzere. Mektubu öğrenen Azize intikam planının bozulmasıyla karşı karşıya kalacak. Peki, Azize yola nasıl devam edecek. Hercai 23. bölüm izleme ekranı haberimizde!

HERCAİ 23. BÖLÜM İZLE!

Hercai dizisinin 23. bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında…

HERCAİ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.