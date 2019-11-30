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1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.11.2019
1 SAAT İÇERİSİNDE EN FAZLA AĞAÇ DİKME REKORU ENDONEZYA'NIN TUBAN ŞEHRİNDEN TÜRKİYE'NİN HANGİ ŞEHRİNE GEÇMİŞTİR?

1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Doğru cevap: Çorum (A)

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