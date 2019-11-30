1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Doğru cevap: Çorum (A)