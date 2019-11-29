Ben Fero savcılığa ihbar edildi!
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Rapçi Ben Fero, şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.
Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.
KÜFÜR, HAKARET
Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah
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