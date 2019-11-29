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Ben Fero savcılığa ihbar edildi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.11.2019
BEN FERO SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ!

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Rapçi , şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

Rapçi ; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.

KÜFÜR, HAKARET
Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah

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