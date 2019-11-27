Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?

Şeyh Edebali kimdir? Kuruluş Osman dizisinde yer alan Şeyh Edebali gerçekte var mı? Dizinin başlamasıyla birlikte Şeyh Edebali kimdir sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? Türk tasavvufunda önemli bir yere sahip olan Şeyh Edebali, tefsir, hadis ve İslam hukuku alanında yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Osman Gazi’nin de akıl hocası olduğu düşünülen Şeyh Edebali hakkında merak edilenler.

Şeyh Edebali kimdir? Tarihi dizi Kuruluş Osman'da karşımıza çıkan bir karakter olan Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman dizisi de tarihi karakterlere ve yaşanmışlıklara değiniyor. Bu nedenle dizide yer alan karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaşi Veli gibi dönemin ünlü alimlerinin sohbetlerinde bulunmuştur.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 senesinde Kırşehir'in Mucur ilçesi İnaç köyünde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in kayınbabasıdır. İlk tahsilini Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi´den eğitim aldı. Daha sonra Şam'a giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden din alanında dersler aldı. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi ve Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

Tefsir, hadis ve İslam hukuku alanlarında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaşi Veli gibi dönemin ünlü alimlerinin sohbetlerinde bulundu. Bilecik'te bir dergah yaptıran Şeyh Edebali, Osman Bey'i birçok kez burada misafir etti. Edebali, Anadolu Ahileri'nin reislerindendir.

Söğüt ve Domaniç yöresi Selçuklu Devleti tarafından aşiretine yaylak-kışlak olarak verilen Osman Bey, sık sık Edebali'nin misafiri oldu.

Şeyh Edebali 1326 senesinde Bilecik'de 120 yaşında hayatını kaybetti. Türbesi Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

SEDA YILDIZ KİMDİR?

1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolünü canlandıran Seda Yıldız, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız, kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

İlk dizisi ise 1987 yılında ekrana gelen Gönül Dostları'dır. Oyunculuğun yan ısıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız'ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.