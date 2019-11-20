Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?

Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde yer alan Osman Gazi, eşi ve çocukları araştırılmaya başlandı. Osman Gazi’nin ikinci eşi olarak bilinen Rabia Bala Hatun aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. İşte, Bala Hatun kimdir sorusunun yanıtı!

Bala Hatun kimdir? Osman Gazi eşi Bala Hatun tarihteki yeri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte dizide yer alan tarihi karakterler de sorgulanıyor. Bu karakterler arasında Osman Gazi, eşi ve çocukları bulunuyor. Osman Gazi'nin ikinci eşi Rabia Bala Hatun da dizide önemli bir yer tutuyor. Peki, Bala Hatun kimdir? İşte yanıtı...

BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

BALA HATUN'U KİM OYNUYOR?

Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.