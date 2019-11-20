Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı için dizi severler araştırma yapmaya başladı. Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İlk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dizinin ilk bölümünde Aybars’ın ölümü ve Bamsı Bey’in sözleri izleyenleri duygulandırmıştı. Osman Bey ise obaya söz vermişti. İşte, Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler…

Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de her Çarşamba akşamı yayınlanacak Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü izleyicilerle buluştu. Büyük heyecan yaratan bölümün ardından Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin ilk bölümünde Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı. Babası Bamsı Bey'in sözleri ise yürekleri dağladı. Aybars'ın intikamı için söz verildi.

KURULUŞ OSMAN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebileceksiniz.

İLK BÖLÜMDE OSMAN BEY'İN HAYATINI KURTARAN HATUN

Dizinin ilk bölümünde, Osman Bey'in yaralanıp nehre düştüğü sahnede Osman Bey'in hayatını bir kadın kurtardı. Bu sahne büyük ilgi çekerken, yaralı Osman Bey kurtarılmış oldu.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM ÖZETİ!

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.