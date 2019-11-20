Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV'nin aylardır büyük merakla beklenen ve izleyicisiyle buluşan dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranıyor. Osman Gazi rolüne ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği, Osmanlı Beyliği'nin kurulma ve ilerleme dönemlerinin konu edileceği dizide heyecan dorukta olacak. Dizi için ekran karşısına geçen izleyiciler Kuruluş Osman konusu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, yeni dizi hakkında tüm merak edilenler…