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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir? Çarşamba akşamları yayınlanacak ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak Kuruluş Osman konusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın çekimleri aylar sürmüş ve dizinin oyuncuları yoğun bir hazırlık evresinden geçmişti. Kuruluş Osman dizisi, Osman Gazi'nin hikayesini ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş sürecini anlatacak.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 19:55
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