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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir? Çarşamba akşamları yayınlanacak ve Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak Kuruluş Osman konusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın çekimleri aylar sürmüş ve dizinin oyuncuları yoğun bir hazırlık evresinden geçmişti. Kuruluş Osman dizisi, Osman Gazi'nin hikayesini ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş sürecini anlatacak.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 19:55
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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV'nin aylardır büyük merakla beklenen ve izleyicisiyle buluşan dizisi Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranıyor. Osman Gazi rolüne ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği, Osmanlı Beyliği'nin kurulma ve ilerleme dönemlerinin konu edileceği dizide heyecan dorukta olacak. Dizi için ekran karşısına geçen izleyiciler Kuruluş Osman konusu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, yeni dizi hakkında tüm merak edilenler…

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır.

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.