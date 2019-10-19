Müge Anlı'daki avukat Rahmi Bey kimdir? Müge Anlı ile ekranlara çıkan avukat Rahmi hakkındaki gerçekler

ATV'de yıllardır devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk konularıyla ilgilenen avukat Rahmi Özkan, izleyicinin ilgi odağı oldu. Müge Anlı ile olan uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, gerek sempatik tavırları gerek sert tepkileriyle izleyicinin sevgisini kazandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konularda hukul bilgisiyle Müge Anlı'ya yardımcı olan Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte merak edilen gerçekler...