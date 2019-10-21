Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

1999 yılında öldürülen Nilgün Kırlı'nın cinayetinin ardından 19 yıl geçmişti ki Gülümser Bulut 2018 yılında aynı şekilde öldürüldü. Nilgün Karlı'nın kardeşinin Müge Anlı canlı yayında tüm detayları açıklamasının ardından Nilgün Kırlı'nın katili Yunus Kahraman seri katil şüphelisi duruma düştü. Müge Anlı canlı yayındaki son dakika gelişmesiyle Gülümser Bulut'un cinayetindeki detaylar ile Nilgün Kırlı'nın cinayeti, kopya cinayet olarak yorumlandı. Cinayet zanlı ve seri katil olarak görülen Yunus Kahraman'ın açıklamaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. İşte seri katil mi olup olmadığı sorgulanan Yunus Kahraman'ın açıklamaları.