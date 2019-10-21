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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

1999 yılında öldürülen Nilgün Kırlı'nın cinayetinin ardından 19 yıl geçmişti ki Gülümser Bulut 2018 yılında aynı şekilde öldürüldü. Nilgün Karlı'nın kardeşinin Müge Anlı canlı yayında tüm detayları açıklamasının ardından Nilgün Kırlı'nın katili Yunus Kahraman seri katil şüphelisi duruma düştü. Müge Anlı canlı yayındaki son dakika gelişmesiyle Gülümser Bulut'un cinayetindeki detaylar ile Nilgün Kırlı'nın cinayeti, kopya cinayet olarak yorumlandı. Cinayet zanlı ve seri katil olarak görülen Yunus Kahraman'ın açıklamaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. İşte seri katil mi olup olmadığı sorgulanan Yunus Kahraman'ın açıklamaları.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:09
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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

2018 yılında hayatını kaybeden Gülümser Bulut'un kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Şikayetçi olan kadın ölen kardeşinin kızından şüphelenirken, ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi. 19 yıl önce aynı şekilde başka bir cinayetin daha işlendiği ortaya çıktı. Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan Nilgün Kırlı cinayetinin ardından şimdi de Özlem Akusta davası başladı.

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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

MÜGE ANLI'YI ŞOKE EDEN GERÇEKLER

Gülümser Bulut cinayetiyle yargılanan bir diğer kişi de Yunus Kahraman. Yunus Kahraman, arkadaşının ablasını canice öldürmüş ve 15 yıl hapis yatmış. Müge Anlı canlı yayınan gelen telefon bağlantısı ile tüm gerçekler ortaya çıktı.

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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

Canlı yayına bağlanan Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı, 1999 yılında yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Yunus Kahraman 7-8 yıllık arkadaşımdı. Evimize girip çıkan, sürekli beraber gezdiğimiz bir arkadaşımdı. Ablamın Şirinyer'de bir dükkanı vardı. Elemana ihtiyacı vardı bana Yunus'u sordu. Ben de 'çalışır' dedim yanına aldı.

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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

Ben askere gittim. Bir gün ablamla konuşurken bana 'kasadan sürekli para eksildiğini ve Yunus'tan şüphelendiğini söyledi. Ben de "abla şüphen varsa çıkar işten" dedim.

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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki seri katil son dakikasıyla şoke oldu! Canlı yayında seri katil detayı!

Yunus 2 ay sonra parasız kalınca ablamın evine gidiyor ve yanında götürdüğü odunla kafasına vuruyor. Ölmediğini anlayınca boğmaya çalışıyor. Ablam can çekişirken yüzünü tırmalıyor. DNA'da tırnaklarından alınan örnek uyuşuyor ve Yunus 15 yıl hapis yatıyor. Ablam onun sevgilisi değil patronu.