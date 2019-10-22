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Emina Jahovic'ten şaşırtan açıklama! Eski eşine övgüler yağdırdı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.10.2019
ESKİ EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Geçen yıl boşanan 'la , çocukları için dost kaldı. Jahovic, önceki gün bir Sırp gazetesinin "Bekar anne olmak zor mu?" sorusuna verdiği yanıtla eski eşine övgüler yağdırdı...

Geçen yıl boşanan Mustafa Sandal'la Emina Jahovic, çocukları için dost kaldı. Jahovic, önceki gün bir Sırp gazetesinin "Bekar anne olmak zor mu?" sorusuna şu yanıtı verip eski eşine övgü yağdırdı:
"Ben, bekar bir anne değilim. Çünkü Mustafa boşansak da desteğini hiçbir zaman bizden çekmedi. O, çok iyi bir baba. Çocuklarıyla her zaman ilgileniyor."


Sadettin Saran'la aşk yaşayan Jahovic'in ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

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