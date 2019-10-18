Hercai 17. bölüm izle! ATV’nin heyecan dolu aşk dizisi Hercai 17. bölüm canlı izle! Her hafta sevenlerini ekran başına kilitleyen yerli dizi Hercai 17. son bölüm ile yine dopdolu. Dizide bu hafta; birbirlerinin yaralarını sarmaya devam eden Reyyan ve Miran aşklarına tutunarak savaşmaya devam ediyor. Miran ailesinin hatalarını telafi etmek isterken, başka bir düşmanın varlığı Hazar’ı huzursuz ediyor. Geçmişten gelen eski bir tanıdık ise bütün dengeleri değiştirecek. İşte Hercai 17. bölüm izleme sayfası!

Hercai 17. bölüm izle! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 17. bölüm canlı izle! ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Hercai 17. son bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizide bu hafta; Hazar Şadoğlu, ailesinin adını temize çıkarmak için geçmişten gelen bir tanıktan yardım istedi! Tanık bütün gerçekleri alt üst edecek ve ortalık karışacak. Reyyan ve Miran ise yaşanan tüm kötü olaylara rağmen birbirlerine daha sıkı sarılacak ve ailelerine kendilerini kabul ettirmek için verdikleri savaşa devam edecekler. İşte Hercai 17. bölüm canlı izleme ekranı!

HERCAİ 17. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

Hercai dizisinin 17. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında!

HERCAİ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

Başka bir düşman��n var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.