Beni Bırakma’da Tarık ve Kerem karşı karşıya!

Özge, Tarık'ı Kerem ve Sıla'nın karşısına sevgili olarak çıkarınca ortalık karışır. Kerem deliye döner, Özge, Kerem'e rest çeker Tarık'la birlikte gider. Kerem de peşlerine düşünce Sıla, Tarık'a bir şey olacak korkusuyla Tarık'a gider. İkisi konuşurken onları hiç beklenmedik biri görür.

