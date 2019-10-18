Beni Bırakma’da Tarık ve Kerem karşı karşıya!
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma haftanın son bölümünde sevenlerine heyecanlı anlar yaşatırken yeni hafta da neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Beni Bırakma'da gelecek hafta yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 18.10.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 18:04
Emre'yle birlikte yolda kalıp sığındıkları kulübeden ayrılan Elif yolda tanıdık bir yüzle karşılaşır. Emre uyandığında Elif'in bıraktığı bir notun ardından gittiğini görür. Sıla karakolda Tarık'ın kendisini koruma çabasından etkilenmiş, Tarık'la ilgili umuda kapılmıştır. Tarık da Kerem'in karşısına hazırladığı sürprizle çıkar.
Şirketi için yatırımcı bekleyen Kerem, Tarık'ı karşısında görünce öfkeden deliye döner. Banu'nun içinde kendisini zora sokacak kaydın bulunduğu telefonu ortadan kaldırmasından sonra evde Fatma'nın telefonu aranmaktadır. Tarık'ın yatırımcı olarak Kerem'in karşısına çıktığını öğrenen Sıla, Tarık'ın intikam oyundan iyice korkmaya başlamıştır. Bu oyundan dolayı Meltem'i de sorumlu tutan Kerem Meltem'in sert tepkisiyle karşılaşır.
Özge, Tarık'ı Kerem ve Sıla'nın karşısına sevgili olarak çıkarınca ortalık karışır. Kerem deliye döner, Özge, Kerem'e rest çeker Tarık'la birlikte gider. Kerem de peşlerine düşünce Sıla, Tarık'a bir şey olacak korkusuyla Tarık'a gider. İkisi konuşurken onları hiç beklenmedik biri görür.
Emre, Cengiz'i kırmamak için Banu'yu gezmeye götürür ama aklı Elif'tedir. Banu ise Emre'nin kendisiyle ilgilenmesini, gezdirmesini yanlış anlamış evlenme hayalleri kurmaktadır. Bu arada Yeşim de Elif'i bir an önce Erdem'le evlendirme derdinde sıkıştırıp durur.