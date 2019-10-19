Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti...
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu halleri ‘Türkiye’nin gibi, ailesinin de starı Engin’ dedirtti....
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz gün evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı. Yakışıklı oyuncu, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.
Akyürek, güler yüzlü ve mütevazı halleriyle takdir topladı.
KARDEŞİNE DÜĞÜN JESTİ YAPTI
Oyuncu, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı; gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Akyürek'in eğlenceli anları da sosyal medyaya yansıdı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Akyürek'in pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. Oyuncunun bu hali de "Ailemizin starı Engin" dedirtti.
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