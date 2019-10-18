Müslüm filmi oyuncuları kimdir? İşte Müslüm filmi oyuncu kadrosu!
Televizyon ekranlarında yayınlanan Müslüm filmi oyuncuları kimdir? Müslüm filmi oyuncu kadrosu filmi izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Müslüm filmi vizyonda yayınlandığı dönemde 6 milyonun üzerinde seyirciyi sinemalara çekmişti. 37 hafta vizyonda kalan film büyük ilgi görmüştü. Peki, Müslüm filmi oyuncuları kimdir? İşte filmi izleyenlerin merak ettiği Müslüm filmi oyuncu kadrosu!
Müslüm filmi oyuncuları kimdir? Müslüm filmi oyuncu kadrosu filmin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Vizyonda olduğu dönemlerde milyonlarca kişiyi sinemalara çeken Müslüm filmi, bu akşam televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Filmi izleyen kişiler de Müslüm filmi oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor. Filmde birçok isim oyunculuğuyla göz doldurmuştu. Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yapmıştı. İşte Müslüm filmi oyuncu kadrosu hakkında tüm merak edilenler!
MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.
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