18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Müslüm filmi oyuncuları kimdir? İşte Müslüm filmi oyuncu kadrosu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2019
MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR? İŞTE MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Televizyon ekranlarında yayınlanan Müslüm filmi oyuncuları kimdir? Müslüm filmi oyuncu kadrosu filmi izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Müslüm filmi vizyonda yayınlandığı dönemde 6 milyonun üzerinde seyirciyi sinemalara çekmişti. 37 hafta vizyonda kalan film büyük ilgi görmüştü. Peki, Müslüm filmi oyuncuları kimdir? İşte filmi izleyenlerin merak ettiği Müslüm filmi oyuncu kadrosu!

Müslüm filmi oyuncuları kimdir? Müslüm filmi oyuncu kadrosu filmin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Vizyonda olduğu dönemlerde milyonlarca kişiyi sinemalara çeken Müslüm filmi, bu akşam televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Filmi izleyen kişiler de Müslüm filmi oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor. Filmde birçok isim oyunculuğuyla göz doldurmuştu. Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yapmıştı. İşte Müslüm filmi oyuncu kadrosu hakkında tüm merak edilenler!

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Gürses'in çocukluğunu 'nin canlandırdığı yapımda, , , Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.

Müslüm filmi oyuncularını öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...

Şahin Kendirci kimdir? Müslüm Gürses’i canlandıran oyuncu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR? MÜSLÜM GÜRSES’İ CANLANDIRAN OYUNCU ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kimdir? İşte Muhterem Nur hakkında merak edilenler! MÜSLÜM GÜRSES EŞİ MUHTEREM NUR KİMDİR? İŞTE MUHTEREM NUR HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı MÜSLÜM FİLMİNİN YILDIZI ŞAHİN KENDİRCİ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN