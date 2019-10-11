Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Cuma akşamlarının izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi Hercai 16. bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Hercai 16. bölümde bu hafta; Miran ve Reyyan'ın mutlu anları kısa sürdü. Reyyan'ın kaçırılması sonrası Şadoğlu ailesi ve Miran arasındaki gerginlik yerini işbirliğine bıraktı. Reyyan'ı bulmak için harekete geçiren Miran'ın en büyük şüphelisi Azize oldu. Bütün planların kurucusu Azize Aslanbey bu taşın altından da çıkacak mı? İşte, Hercai 16. bölüm izleme sayfası...

Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 16. bölüm izle! Cuma akşamlarının merakla takip edilen dizisi Hercai'de sular durulmuyor. Herca 16. bölüm kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için haberimizde... Dizide bu hafta Reyyan'ın kaçırılması ortalığı birbirine kattı. Miran ve Reyyan arasındaki mutlu ve romantik anlar Reyyan'ın kaçırılması sonrası yerini zamanla yarışa bıraktı. Kaçırılma haberi Şadoğlu konağında bomba etkisi yaratırken, yıllardır sürdürülen düşmanlık rafa kalktı ve Miran sevdiği kadın için Hazar Şadoğlu ile el sıkıştı! Gözler Azize'ye çevrilirken, Azize'nin Reyyan olayı hakkında yaptığı yorum herkesi şaşırttı. İşte, Hercai 16. bölüm izleme ekranı!

HERCAİ 16. BÖLÜM İZLE! – ATV

Hercai 16. bölüm tek parça kesintisiz izleme linkine birazdan haberimizden ulaşabilirsiniz!

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.