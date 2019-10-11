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Bade İşçil moda sektörüne giriyor...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.10.2019
HAMARAT BADE!

Tasarımcı olmaya hazırlanan Bade İşçil, hazırlıklara başladı. Oyunculuktaki başarısını sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, kendi ördüğü yeleği önceki gün sosyal medyada paylaştı...

Bade İşçil, oyunculuktaki başarısını moda sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Moda tasarımı mezunu güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendi tasarladığı ürünleri piyasaya süreceğini müjdelemişti.


İşçil, önceki gün de alanındaki ilk adımını attı. Kendi ördüğü yelekle sosyal medyada gurur pozu veren oyuncunun hamaratlığına övgü yağdı.

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