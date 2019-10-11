11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
11 Ekim TRT 1 yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamid yeni bölümü bu akşam ekranlarında göremeyen televizyon izleyicileri 11 Ekim TRT 1 yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Türkiye – Arnavutluk maçını izlemek isteyen futbol severler de TRT 1 yayın akışı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 11 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışı!
TRT 1 yayın akışı 11 Ekim Cuma akşamı için araştırılıyor. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan televizyon izleyicileri 11 Ekim TRT 1 yayın akışı hakkında bilgi edinmek istiyor. Cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam yayınlanmadı. Dizinin yayınlanmaması nedeniyle 11 Ekim TRT 1 yayın akışı sorgulanıyor. Bu akşam saat 21:45'te başlayacak Türkiye – Arnavutluk milli maçı nedeniyle de TRT 1 yayın akışı sorgulanıyor. Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı!
11 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI!
TRT 1'de bu akşam saat 20:00'de Seksenler isimli televizyon dizisi başladı. Dizinin bitiminin ardından saat 21:45'te Türkiye – Arnavutluk milli maçı canlı yayınlanacak.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bu akşam TRT 1 ekranlarında Milli maç heyecanı yaşanacak. Saat 21.45'te Türkiye - Arnavutluk karşılaşması yayınlanacak. Milli maçtan dolayı Payitaht dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin 92. yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak.
PAYİTAHT "ABDÜLHAMİT" 91. SON BÖLÜM ÖZETİ
Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır. Zalman, sahte ailesi ve saraya yerleştirdiği casuslar sayesinde nihai hedefine adım adım ilerlerken Zülüflü İsmail de onun planlarına dahil olmuş ve bu uğurda kardeşine iftira atmaktan çekinmeyecek bir hale gelmiştir.
Halil Halid ve arkadaşları silahları eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi başarırlar. Ancak Joris'in silahların ve Halil Halid'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Payitaht bir kere daha ikisinin kanlı çatışmasına sahne olacaktır.
Bidar Sultan, Darülhayri Ali'de olan bitenleri çözmeye çalışırken Cemile Sultan ve Şehzade Nureddin'le çatışmaya devam eder. Her fırsatta Bidar'ı Abdülhamid'in gözünden düşürmek için uğraşan Cemile, şehzadenin kaybolduğunu öğrendiğinde bu durumu da ona karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Gülcemal ve Mehmet evlilik hayalleri kurarken Cemile ise Gülcemal'i payitahttan göndermek için bir plan yapar.
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