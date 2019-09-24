Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm canlı izle! – ATV

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm canlı izle! EDHO 140. bölüm izle! Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yen sezon ekranlara bomba gibi bir dönüş yapıyor. Yepyeni oyuncuları ve senaryosuyla merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izleyicilerle buluşuyor. EDHO 140. bölümde, Çakırbeyliler ve dostları, İstanbul’un dört bir yanından yükselttiği seslerle yeni bir savaş başlatacak. Hızır Çakırbeyli ise Sevda’ya kalbini açacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izleme ekranı haberimizde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm canlı izle! EDHO 140. bölüm izleyicilerle buluşuyor. ATV'nin merakla beklenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri dönüyor. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunda 3 yeni isim olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! Sevilen dizide bu hafta; Hızır ve Sevda aşkının geleceği, iki ailenin arasındaki anlaşmazlıkla tehlikeye girecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölüm izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte EDHO 140. bölüm izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır.

Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.