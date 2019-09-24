Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?

Kimse Bilmez neden yok sorusuna dizi takipçileri yanıt arıyor. Kimse Bilmez bitti mi? ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman? Salı akşamları ekranlara gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez dizisi bu akşam yayınlanmıyor. Peki, Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? İşte Kimse Bilmez ne zaman sorusunun yanıtı!

Kimse Bilmez neden yok, bitti mi? Salı akşamları ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi bu akşam izleyicilerine bir sürpriz yaptı. ATV'nin karşısına geçen dizi severler, Kimse Bilmez 15. yeni bölüm yerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle karşılaştı. Peki, Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kimse Bilmez ne zaman sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor! Kimse Bilmez bitti mi? İşte yanıtı!

KİMSE BİLMEZ NEDEN YOK?

Salı akşamları yayınlanan yerli dizi Kimse Bilmez'in günü değişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun başlaması dolayısıyla, Kimse Bilmez'in 15. yeni bölümü 29 Eylül Pazar günü ekranlarda olacak.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.