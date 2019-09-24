Selda Alkor kimdir? EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kaç yaşında, nereli?

Selda Alkor kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yeni sezonda yer alan Selda Alkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Usta oyuncu Alkor birçok ünlü yapımdan seyircilerin kolaylıkla hatırlayabileceği bir isim. Yeni sezonda EDHO kadrosunda yer alacak Selda Alkor kimdir sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. İşte Selka Alkor hakkında tüm merak edilenler…

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusu Selda Alkor kimdir? Ünlü oyuncu Selda Alkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Yıllara damga vuran usta oyuncu, Türk sinemasına ve televizyonlarına damga vurmuş birçok önemli yapımda yer almıştı. Şimdi ise ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) kadrosunda yer alıyor. Peki, EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 3 Ocak 1943 yılında Konya'da Gürcü asıllı bir anne ve Çerkes bir babanın kızı olarak doğmuştur. Bir ablası bir abisi vardır. Annesi Meliha Hanımdır. Selda Alkor'un babası işgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Muharrem Alkor'dur. Babasını 12 yaşında, annesini de 16 yaşında kaybetmiştir. Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Annesi de ölünce Manisa'dan abisi ile beraber İstanbul'daki ablasının yanına göç etmiştir.

Selda Alkor, 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı "Cumartesi Senin Pazar Benim"dir.

1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. "Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak" adlı bir plak çıkardı. 1968'de hem Ekspres Gazetesi, hem de Gazetecilik Okulu tarafından "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Selda Alkor, 1972 yılında milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran ile evlendi ve sinemayı bıraktığını açıkladı. 1983 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle yeniden kameralar karşısına geçti. 2002'de Asmalı Konak, 2004'te Çemberimde Gül Oya gibi ses getiren dizilerde önemli roller üstlendi.

Çiçekçi Kız, Senede Bir Gün, Buzlar Çözülmeden, İlk ve Son, Boyacı, Erikler Çiçek Açtı, Dişi Kartal, İftira, Yara, Katiller de Ağlar, Yosma, İnatçı Gelin, Ölünceye Kadar, Yakut Gözlü Kedi, Konforlu Necla, Zehirli Kucak, Buzlar Çözülmeden, Boğaziçi Şarkısı, Ninno, Yaşamak İstiyorum, Göklerdeki Sevgili, Vatan Kurtaran Aslan gibi pek çok yapımda rol alan Selda Alkor, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır. Selda Alkor, 1.68 metre boyunda, 63 kilo ve Oğlak burcudur.