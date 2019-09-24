Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olan Naz Elmas'ın, kendisinden sekiz yaş büyük olan ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da oyuncudur.