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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni yüzler göze çarpıyor. Peki, EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç oyuncu birçok televizyon dizisi ve sinema filminde sergilediği performansla tanınıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 24.09.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 18:53
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda yeni karakterlerle dikkat çekiyor. Diziye yeni katılan "Sevda Meftun" karakteri de izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında, nereli? İşte genç ve güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenler!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olan Naz Elmas'ın, kendisinden sekiz yaş büyük olan ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da oyuncudur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

Üniversite eğitimi devam ederken, başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı "Havin" karakteriyle ilk kez kameralar karşısına çıktıktan sonra; aynı yıl gösterime giren Cem Yılmaz filmi G.O.R.A.'da, Erşan Kuneri karakterinin sekreterini canlandırdı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?

31 Aralık 2014 tarihinde Emre Kıramer ile evlenen Naz Elmas, Mayıs 2015 tarihinde boşandı.