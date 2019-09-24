BİZE ULAŞIN
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni yüzler göze çarpıyor. Peki, EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç oyuncu birçok televizyon dizisi ve sinema filminde sergilediği performansla tanınıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 24.09.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 18:53
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13