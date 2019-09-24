EDHO Feyyaz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz’ı Burak Sergen kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz’ı Burak Sergen kimdir? EDHO Feyyaz kimdir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda Feyyaz Meftun karakteri dikkat çekmeye başladı. Peki, dizinin yeni oyuncusu Burak Sergen kimdir? İşte EDHO’nun Feyyaz’ı kimdir sorusunun yanıtı ve Burak Sergen hakkında tüm merak edilenler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Feyyaz kimdir? EDHO Feyyaz kimdir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusu Burak Sergen, Feyyaz Meftun karakteriyle dikkat çekti. Peki, EDHO'nun yeni oyuncusu Burak Sergen kimdir? Burak Sergen nereli, kaç yaşında? Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Burak Sergen, birçok ünlü yapımda yer aldı. Tiyatro kökenli olan Burak Sergen, birçok tiyatro oyununda da yönetmenlik yapmıştı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Burak Sergen, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulundu. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevini sürdürmektedir. Burak Sergen, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yapmıştır.

Bulut Bey, Dicle, Erkek Tarafı, Derdest, Aşk ve Ceza, Kızılelma, Sen Benimsin, Zerda, Kara Sevda, Çukur, Halka gibi dizilerde rol alan Burak Sergen, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır.

Burak Sergen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2019 – Halka (İlhan) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Baykal) (TV Dizisi)

2015-2017 – Kara Sevda (Galip) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Tuğrul) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Simal) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Süleyman) (TV Dizisi)

2014 – Yunus Emre. Aşkın Sesi (Sinema Filmi)

2013 – Saklı Kalan (Tarık) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Galip) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Veysel) (TV Dizisi)

2010 – Sultanın Sırrı (Sinema Filmi)

2010 – Aşk ve Ceza (Beşir Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Zoraki Başkan (Reis) (TV Dizisi)

2009 – Sultan Avrupa'da (Sultan Abdülaziz) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Galip) (TV Dizisi)

2008 – Mevlana:Aşkın Dansı (Şems-i Tebrizi) (Sinema Filmi)

2008 – Boğaç Han (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Bülent) (TV Dizisi)

2007 – 120 (Sermet Bey) (Sinema Filmi)

2007 – Dede Korkut: Bamsıbeyrek (Salur Kazan) (TV Filmi)

2007 – Dede Korkut Hikayeleri (TV Dizisi)

2007 – Dicle (Seyithan)(TV Dizisi)

2007 – Yiğenek (TV Dizisi)

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Uga) (Sinema Filmi)

2005 – Erkek Tarafı (Kamil) (TV Dizisi)

2005 – Balans ve Manevra (Kamyoncu Ali) (Sinema Filmi)

2005 – Köpek (Müdür Abbas) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Osman) (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (Kenan) (TV Dizisi)

2002 – Bulut Bey (Kudret) (TV Dizisi)

2002 – Zerda (Mahmut) (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2001 – O da Beni Seviyor (Sinema Filmi)

2000 – Fasulye (Sütsüz) (Sinema Filmi)

1999 – Asansör (Sinema Filmi)

1999 – Ölümün El Yazısı (TV Dizisi)

1997 – Ağır Roman (Arap Sado) (Sinema Filmi)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (IV. Murat) (Sinema Filmi)