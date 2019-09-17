Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında
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ÇUKUR 68. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.
Azer, Yücel ve Timsah'la işbirliği yapan Efsun'un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer'in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan'ın Vartolu Sadettin'den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.
ÇUKUR DİZİSİ KONUSU
İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur.
Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.
"Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?
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