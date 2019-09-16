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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

Sevilen televizyon dizisi Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? Diziye yeni katılan Çukur oyuncuları dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Çukur 3. yeni sezon 16 Eylül akşamı yayınlanacak yeni bölümle başlıyor. Çukur'da bu sezon dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor. Çukur oyuncu kadrosu da dizi severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? Dizinin yeni sezonunda Hazal Subaşı'nın canlandıracağı Nehir karakteri dikkat çekecek.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 19:15
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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? Çukur oyuncu kadrosu yeni sezonda dizi takipçilerinin en çok sorguladığı konuların başında geliyor. Çukur 3. sezon oyuncuları kimdir? Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi yeni sezonla ekran macerasına geri dönüyor. Dizinin yeni sezonunda da ünlü oyuncular ekranlardaki yerini alacak. Peki, Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte, yeni Çukur oyuncuları hakkında tüm merak edilenler.

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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

HAZAL SUBAŞI (NEHİR)

1996 da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şuanda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı. İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.

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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

DAMLA SÖNMEZ (EFSUN)

1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez artık 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 2004 yılında daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi ile ekrana çıkan Damla Sönmez 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye'ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde başrolde yer alsa da iki dizisi de tutmayınca hayal kırıklığı yaşamıştır.

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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

ARAS BULUT İYNEMLİ (YAMAÇ KOÇOVALI)

1990 yılında İstanbul'da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

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Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? 3. sezon Çukur oyuncu kadrosu! Çukur’da bu sezon…

ERCAN KESAL (İDRİS KOÇOVALI )

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde senarist ve oyuncu, "Vavien", "Saç", "Küf", "Yozgat Blues", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Hükümet Kadın (1-2)" ve "Ben O Değilim" gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. "Peri Gazozu" isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ''Evvel Zaman'' isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları'ndan 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal'la evli ve Poyraz'ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi "Çukur"da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır