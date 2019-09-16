18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur dizisi 3. yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonunda "Efsun" karakteri güzelliği ve karakteriyle dikkat çekti. Peki, Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Damla Sönmez, yurt içi ve yurt dışı sinema festivallerinde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmişti. İşte, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 19:54
  • 1
  • 13
Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisi izleyicileri, dizideki yeni karakter Efsun hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nereli? Güzelliyle ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Damla Sönmez, dizinin 3. yeni sezonunda "Efsun" karakterine hayat verecek. Çerkes kökenli oyuncu birçok başarılı yapımda sergilediği performansla yakından takip ediliyordu.

  • 2
  • 13
Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 doğumludur. Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü.

  • 3
  • 13
Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

St. Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy'de Stuart Burney ile çalıştı.

  • 4
  • 13
Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

2009 yılında "Bornova Bornova" filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu". Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Yetenek", Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde "Genç Cadı" ödüllerini aldı.

  • 5
  • 13
Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürüttü.