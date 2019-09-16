Çukur Efsun kimdir? Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur dizisi 3. yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonunda "Efsun" karakteri güzelliği ve karakteriyle dikkat çekti. Peki, Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Damla Sönmez, yurt içi ve yurt dışı sinema festivallerinde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmişti. İşte, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez hakkında tüm merak edilenler!