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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Çukur Nehir kimdir? Çukur 3. yeni sezon bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle başlıyor. Diziye yeni katılan oyuncular arasında Nehir karakteriyle dikkat çeken Hazal Subaşı da bulunuyor. Peki, Çukur dizisinin Nehir'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip. İşte, Çukur Nehir kimdir sorusunun yanıtı ve Hazal Subaşı hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 19:33
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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir'i Hazal Subaşı kimdir? Çukur 3. yeni sezon heyecanı başladı. Çukur dizisi yeni sezonunda kadrosuna kattığı yeni oyuncularla dikkat çekiyor. Dizinin yeni sezonunda "Nehir" karakteri dikkat çekti. Peki, Çukur Nehir kimdir? Dizide Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç ve güzel oyuncu Hazal Subaşı, Adını Sen Koy adlı diziyle büyük çıkış yakalamıştı.

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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

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Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.