Çukur Nehir kimdir? Çukur dizisinin Nehir’i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Çukur Nehir kimdir? Çukur 3. yeni sezon bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle başlıyor. Diziye yeni katılan oyuncular arasında Nehir karakteriyle dikkat çeken Hazal Subaşı da bulunuyor. Peki, Çukur dizisinin Nehir'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip. İşte, Çukur Nehir kimdir sorusunun yanıtı ve Hazal Subaşı hakkında tüm merak edilenler!