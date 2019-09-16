Canevim 15. son bölüm izle! Canevim 15. bölüm tek parça izle! - ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 15. bölüm izle! Canevim 15. bölüm tek parça izle yolları dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Canevim dizisinde bu hafta büyük heyecan yaşandı. Canevim 15. son bölüm izleme yolları merak konusu oldu. Canevim son bölümde, Taylan ve Ceylan arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişti. Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalıştı.İşte, Canevim 15. bölüm izleme ekranı!

Canevim 15. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Canevim 15. bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Canevim 15. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Canevim'de bu hafta; Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorunda kaldı. Canevim 15. son bölüm tek parça izlemek isteyenler bunu haberimizden yapabilir.

CANEVİM 15. BÖLÜM İZLE!

Aşağıda bulunan linke tıklayarak Canevim 15. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

CANEVİM 15. SON BÖLÜM FULL İZLE!

CANEVİM'DE BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır.

İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır.

Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler.

Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.