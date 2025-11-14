Türkiye şehitlerini uğurladı! Yüreğimiz yandı

23:03 14 Kasım 2025

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de taziye ziyaretinde yer aldı. Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ’NIN EVİNE ZİYARET

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitlerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından, Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nın Ankara Mamak’taki evini de ziyaret etti. Beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidin evine gelen Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sunup, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Gölbaşı ilçesinin Ballıkpınar köyündeki evini ziyaret ederek şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Şehit için okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen ve edilen dualara eşlik eden Bakan Yaşar Güler, daha sonra taziye evindeki şehit yakınlarına kısa bir konuşma yaptı.

"ŞEHİDİMİZİN HATIRASINI SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

Bakan Güler Konuşmasında, başta şehit ailelerine olmak üzere bütün Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek, “Bugün ebediyete uğurladığımız kahraman şehit evladımızı anmak ve hep beraber sizlerle birlikte olmak için geldik. Bütün devre arkadaşları da burada ve onlar da artık sizin evladınız. Ne onlar ne de biz sizi yalnız bırakmayacağız. Cüneyt evladımız vatanı, milleti ve bayrağı için bir görev esnasında şehit oldu. Allah nur içinde yatırsın diyoruz. Aynı zamanda ailesine de büyük bir şeref bıraktı. Bu hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugün, yarın her zaman yanınızda olacağız, sizleri arayacağız. Diğer şehitlerimizin hatıralarını yaşattığımız gibi Cüneyt evladımızın hatırasını da sonsuza kadar yaşatacağız. Ben ve arkadaşlarım tekrar sizleri saygıyla selamlıyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.