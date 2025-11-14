Türkiye şehitlerini uğurladı! Yüreğimiz yandı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının 11 Kasım’da Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan 20 personel şehit oldu. Şehitlerimizin naaşları, 13 Kasım Perşembe akşamı Türkiye’ye getirildi. Kahramanlarımızın naaşları, Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Üssü'nde getirildi. Memleketlerine götürülen 20 şehidimiz için törenler düzenlendi
Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağı, 13 Kasım Perşembe akşamı Ankara'ya iniş yaptı. Şehitlerimizin cenazeleri, otopsi işlemleri için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumun önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla kahramanlarımızı karşıladı. Şehitlerimizin naaşları memleketlerine uğurlandı.
BAKAN GÜLER'DEN ŞEHİTLERİN EVLERİNE ZİYARET
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de taziye ziyaretinde yer aldı. Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ’NIN EVİNE ZİYARET
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitlerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından, Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nın Ankara Mamak’taki evini de ziyaret etti. Beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidin evine gelen Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sunup, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ile Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı’nın Ankara’daki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Gölbaşı ilçesinin Ballıkpınar köyündeki evini ziyaret ederek şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Şehit için okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen ve edilen dualara eşlik eden Bakan Yaşar Güler, daha sonra taziye evindeki şehit yakınlarına kısa bir konuşma yaptı.
"ŞEHİDİMİZİN HATIRASINI SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"
Bakan Güler Konuşmasında, başta şehit ailelerine olmak üzere bütün Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek, “Bugün ebediyete uğurladığımız kahraman şehit evladımızı anmak ve hep beraber sizlerle birlikte olmak için geldik. Bütün devre arkadaşları da burada ve onlar da artık sizin evladınız. Ne onlar ne de biz sizi yalnız bırakmayacağız. Cüneyt evladımız vatanı, milleti ve bayrağı için bir görev esnasında şehit oldu. Allah nur içinde yatırsın diyoruz. Aynı zamanda ailesine de büyük bir şeref bıraktı. Bu hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugün, yarın her zaman yanınızda olacağız, sizleri arayacağız. Diğer şehitlerimizin hatıralarını yaşattığımız gibi Cüneyt evladımızın hatırasını da sonsuza kadar yaşatacağız. Ben ve arkadaşlarım tekrar sizleri saygıyla selamlıyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
ŞEHİT ASTSUBAY RAMAZAN YAĞIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakğında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi, şehit Ramazan Yağız'ı son yolculuğunda uğurladı. Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, baba ocağı Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne getirildi.
Çatalsöğüt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin il temsilcileri ve milletvekilleri, köy halkı, sevenleri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, gözyaşlarıyla arasında toprağa verildi.
ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın (38) cenazesi, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde yaşayan annesi Ayşe Yağız’ın evinin önüne getirildi.
Şehidin annesi, eşi Hülya Yağız ve 2 kızı ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, helallik alınması ve edilen duanın ardından toprağa verilmek üzere Harmancık ilçesine götürüldü.
Öte yandan tören boyunca gözyaşı döken şehidin komşusunun Down sendromlu oğlu yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
ŞEHİT NURİ ÖZCAN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Camii’nde tören düzenlendi.
Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile CHP Milletvekili Cevdet Akay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Baba evinde alınan helalliğin ardından, cenaze aracıyla şehidin cenazesi camiye getirildi. Burada, güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Mehmet Özcan, taziyeleri kabul etti. Baba Özcan, oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit yakınları için kurulan çadırda oturan eşi Fatma ve kızı ile annesi Şaziye Özcan gözyaşlarını tutamadı. Şehit için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehit Nuri Özcan, 5000 Evler Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.
ŞEHİT İLHAN ONGAN BİLECİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.
Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenden sonra şehit Ongan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.
Şehidin tabutu, buradaki karşılamanın ardından cenaze aracına yüklenip kara yoluyla Bilecik'e ulaştırıldı.
Daha sonra kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan babaevinin önüne getirilen Ongan'ın cenazesi, helallik alınmasının akabinde törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.
Şehidi uğurlamak için alana gelen binlerce kişi, meydanda yoğunluk oluşturdu.
Ongan'ın babası Ali, annesi Hatice ile ağabeyinin kamuflajını giymiş kız kardeşi Ayşe, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.
Şehit Ongan'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki Osmangazi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Bilecik Şehitliği'ne defnedildi.
Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
ŞEHİT AKIN KARAKUŞ'A EŞİ VE OĞLUNDAN AĞLATAN VEDA
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından 39 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.
Şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.
Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'ın ettiği duanın ardından şehidin cenazesi, kara yoluyla Sakarya'ya gönderildi.
Şehit Karakuş için Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Aşık tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Karakuş'un naaşı Sakarya Şehitliği'nde defnedildi.
Cenaze törenine, Karakuş'un eşi Sinem, annesi Gülfidan, babası Mürsel ile çocukları Eymen ve Çınar Karakuş ile yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, CHP Sakarya milletvekilleri Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
ŞEHİDE SAMSUN'DA VEDA
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tekkeköy'deki Selyeri Mahallesi Camisi önünde şehit Altıok için tören düzenlendi.
Altıok'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ovabaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Türk bayrağına sarılı naaşın başından ayrılmadı. Şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli ise kardeşini asker selamıyla uğurladı.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
EŞİ TABUTUNA SARILDI: ÇOK YAKIŞTI SANA ŞEHİTLİK
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 39 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, memleketi Niğde'de defnedildi.
Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirilen şehit Özkan'ın cenazesi, helallik için Selçuk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için Fatih Sulatan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Şehidin eşi Tuğba Özkan, burada tabuta sarılarak, "Çok yakıştı sana şehitlik, sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" diyerek gözyaşı döktü.
Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özkan'ın naaşı, Niğde Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT SERDAR USLU BURSA'DA DEFNEDİLDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde defnedildi.
Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Uslu'nun (39) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Yenişehir Hava Meydan Komutanlığına getirildi.
Uslu'nun naaşı, buradaki karşılama töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Aydınlar Camisi'ne götürüldü.
Cami bahçesinde şehidin babası Ahmet, annesi Fatma ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul etti.
Uslu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Uslu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sırası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Ayhan Salman, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİDİN ANNESİNDEN AĞLATAN SÖZLER
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nde toprağa verildi.
Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan askeri törenle alınan Karaca'nın (27) naaşı, Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı.
Ardından şehit Karaca için Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.
"GURBET KUŞUM SILADAN UÇTU GİTTİ"
Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.
Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi.
Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı.
Cenazenin başında nöbet tutan bir askerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Vali Turan, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Karaca'nın elini tutarak onu teselli etmeye çalıştı.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş cenaze namazını kıldırdı.
Top arabasıyla kortej eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, ilçe şehitliğine defnedildi.
ŞEHİT EMRE SAYIN'A MEMLEKETİNDE VEDA
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.
Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.
Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT EMRE MERCAN ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.
Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Mercan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.
Şehidin naaşı, Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyelerinin katılımıyla askeri törenle karşılandı.
Cenaze aracına alınan şehit Mercan'ın naaşı, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'taki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından Mercan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.
Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu.
Mercan'ın babası Halil İbrahim, annesi Ayşe, kız kardeşleri Ayfer, Cennet ve Ruhan, şehidin eşi Esra Mercan ile yakınları, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tören öncesi anne Ayşe Mercan ve şehidin kız kardeşleri ile şehit eşi Esra Mercan'a taziye dileğinde bulundu.
Bakan Göktaş, tören boyunca şehit ailesini yalnız bırakmadı.
Şehit Mercan'ın cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde defnedildi.
Törene, Eskişehir Valisi Aksoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar ile BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT EMRAH KURAN'A GÖZ YAŞLARI İÇİNDE VEDA
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.
Askeri uçakla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirilen şehit Kuran'ın naaşı, protokol üyelerince karşılandı.
Saygı duruşunda bulunulup şehidin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
Şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak toprağa verilmek üzere Ekinanbarı Mahallesi'ne uğurlandı.
Ekinanbarı İlkokulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde Ekinanbarı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.
Törene şehidin babası Osman, annesi Huriye, eşi Gülşah, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas Kuran ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla milletvekilleri, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 40 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.
Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİDİN EŞİ VE OĞLUNDAN AĞLATAN VEDA
Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) Tekirdağ'da toprağa verildi.
Ankara'da düzenlenen törenin ardından Aykut'un Türk bayrağına sarılı naaşı kente getirildi.
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, tabutun başında gözyaşı döktü.
Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi.
Aykut'un cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı namazın ardından Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİT AHMET YASİN KUYUCU KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.
Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.
Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.
- Türk Yıldızları şehitliğin üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.
Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.
Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.
ÇORUMLU ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'in acı haberi, Çorum'a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken köyde taziye çadırı kuruldu.
Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen devlet töreninin ardından şehidin naaşı helallik alınmak üzere köyüne getirildi. Daha sonra Akşemsettin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ MONTUYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
1 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan İlgen'in naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Kalemkırdı Cami'nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kartal Şehitliği'ne getirildi.
Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. İlgen'in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, İlgen'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
BAKÜ'DE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Türk askerleri için Bakü'de gıyabi cenaze namazı eda edildi.
Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, uçak kazasında hayatını kaybeden askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Cemaate, şehitlerin ruhuna Fatiha okumaları çağrısında bulunuldu.
Namazın ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlar, şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu.
BAHÇELİ CENAZEYE KATILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehitlerimiz için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
ŞEHİDE KOCAELİ'DE TÖRENLE KARŞILAMA
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şehidin naaşı buradaki törenin ardından Sakarya'ya uğurlandı.
11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş'un, anne ile babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Kocaeli'de Cengiz Topel Havalimanı'na indi. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Karakuş'un naaşı memleketi Sakarya'ya uğurlandı. Karşılama törenine Karakuş'un ailesi başta olmak üzere Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan katıldı.
ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN BABA OCAĞINDAN HELALLİK ALINDI
Azerbaycan'dan kalkın yapan kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin naaşı, memleketi Çorum'a getirilerek baba ocağından helallik alındı.
Şehit İbbiği’nin naaşı, köyünde babası Rüştü, annesi Gül ile ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanırken, baba evinde gözyaşları içerisinde helallik alındı. Alınan helalliğin ardından Şehit İbbiği’nin naaşı, cenaze namazı için tekrar Çorum’a gönderildi. Çorum’da Cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ŞEHİRLER FARKLI ACI AYNI!
Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahramanına son görevini yerine getiriyor.
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Türkiye’nin dört bir yanında son yolculuklarına uğurlanıyor.
ŞEHİT BABASINI OYUNCAĞINA SARILARAK BEKLEDİ
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı. İki çocuk babası Şehit Kaplan'ın 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.
Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi. Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Kaplan'ın cenazesi karayolu ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği'nin cenazesi de memleketi Çorum'a gönderildi. Cenazeler, Cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.
İKİ ŞEHİDİN CENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 şehitten Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı hava yolu ile Eskişehir'e getirildi.
Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucunda 20 askeri personel şehit oldu. Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) naaşı Ankara'daki törenin ardından hava yolu ile Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları Vali Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyelerinin katılımı ile askeri törenle karşılandı.
Şehit Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Bilecik'e götürülüyor.
ŞEHİT NURİ ÖZCAN'IN NAAŞI ZONGULDAK'TA KARŞILANDI
Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın naaşı Ankara'daki törenin ardından Zonguldak Havalimanı'nda karşılandı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı.
Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere havayoluyla memleketlerine gönderildi. Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın naaşı da memleketi Karabük'e getirilmek üzere Zonguldak Havalimanı'nda karşılandı.
Şehit Özcan'ın annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan, eşi ve iki çocuğu havalimanında gözyaşı döktü. Karşılama törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Mummer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı karşılama töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Karabük'e gönderildi.
ŞEHİT PİLOT HAVA BİNBAŞI İLGEN'İN NAAŞI KAYSERİ'DE
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 'C130' tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in naaşı Kayseri'ye getirildi.
11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan Binbaşı Nihat İlgen ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı tabutları, havaalanında il protokolü tarafından karşılandı. Şehit İlgen'in cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.
Öte yandan, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderilecek. Özkan, ikindi namazını müteakip Niğde'de defnedilecek.
ŞEHİTLERİMİZE SON GÖREV!
Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 kahramanımız için Ankara'da tören düzenlendi.
ŞEHİTLER TÖREN ALANINA GÖTÜRÜLDÜ
Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.
Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı. Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.
ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
ADLİ TIP ÖNÜNDE ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMA
Düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazesini taşıyan uçak, Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.
ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMASI
Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıp kurumunun önünde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı.
İnceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek törenden sonra şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.
ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI ADLİ TIP'TA
Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
"20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI ADLİ TIP BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜLECEK"
Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Ankara’ya getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı'na (Keçiören) götürülecektir." ifadelerine yer verdi.
ŞEHİTLERİMİZ ANKARA'DA!
Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.
20 ŞEHİDİMİZİ TAŞIYAN UÇAK TİFLİS'TEN HAVALANDI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır." denildi.
