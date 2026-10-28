Türk dünyasının kalbi Ankara'da atıyor! Başkan Erdoğan liderleri ağırlıyor
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen programın ilk günü 29 Ekim'de tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, bugün liderlerin katılımıyla "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla devam ediyor.
Türk dünyasını aynı çatı altında buluşturan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi için liderler başkent Ankara'da bir araya geldi. Siyasi iş birliğinden ticarete, enerjiden Orta Koridor ulaştırma hatlarına ve dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede stratejik kararların alınacağı zirve, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
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AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Karşılamanın ardından zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi başladı.
Konuk devlet başkanları, Beştepe Millet Sergi Salonu'na gelişinde Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Toplantının gerçekleştirileceği binanın girişinde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİ AĞIRLADI
Bşakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle düzenlenen resmî akşam yemeğinde Türk dünyasının liderlerini ağırladı.