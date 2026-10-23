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CANLI | Zonguldak'ta maden faciası! Can kaybı 3'e yükseldi, 5 işçi yaralandı: Patlamada ihmal mi var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Zonguldak'ta maden faciası! Can kaybı 3'e yükseldi, 5 işçi yaralandı: Patlamada ihmal mi var?

CANLI | Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan çalışmalarda madende mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaralıların tedavileri sürerken olayın nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Peki, maden ocağındaki patlamada ihmal var mı? Uzman isimler, olası nedenleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeninde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında ocakta bulunan 8 işçiden 7'si çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı açıklandı. Madende mahsur kalan son işçinin de çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

AHaber CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayın ardından yaptıkları açıklamalarda kurtarma çalışmaları ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise A Haber canlı yayınında patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin ve adli soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar da A Haber ekranlarında patlamaya yol açabilecek teknik nedenleri ve olası ihmalleri değerlendirdi.

İşte Zonguldak'taki maden faciasına ilişkin anbean son gelişmeler...

CANLI ANLATIM

13:29

BAKAN IŞIKHAN: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

12:53

ADALET BAKANI GÜRLEK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir."

Ahaber
12:27

MADEN FACİASINDA SON İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda ocaktan çıkarılan 7 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Madende mahsur kalan son işçinin de çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

Yaralı 5 işçinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

ZONGULDAK'TAKİ MADEN FACİASINDA ACI BİLANÇO AĞIRLAŞTI! CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
12:13

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: 2 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Açıklamanın yapıldığı sırada madende mahsur kalan işçiye ulaşmak için havalandırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, ağır yaralı 2 işçinin Ankara'ya sevk edilmekte olduğunu bildirdi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU KURTARMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Madende mahsur kalan işçiye ulaşmak için tahlisiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda madende olan işçimize ulaşmaya çalışıyor tahlisiye ekiplerimiz. Gaz seviyesi, havalandırma çalışması yapıyorlar. Kısa zamanda madendeki işçimize ulaşılacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Havalandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hacıbektaşoğlu, "Evet, gaz seviyesini düşürmeye çalışıyorlar. Kısa zamanda... Şu anda havalandırma çalışması yapıyor tahlisiye ekiplerimiz, çalışıyorlar şu anda" dedi.

İKİ AĞIR YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şöyle yanık, yani esasında çıktığında şuurları açıktı. Yanık olduğu için ikinci derece yanıkları var. Entübe edildi ve onlar hastanede ilk müdahaleleri yapıldı. Şu anda onlar Bilkent Şehir Hastanesine sevk ediliyorlar" dedi.

Diğer yaralıların durumuna da değinen Hacıbektaşoğlu, "Ağır iki hastamız. Diğer üç hastamız, onlar burada müdahaleleri yapılıyor" şeklinde konuştu.

"METAN KAYNAKLI MI, GRİZU MU İNCELENİYOR"

Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Şimdi bunlar tabii tespitlere göre, bunlar teyit edilmemiş şeyler. Bunlar çok teknik şeyler. Şu anda zaten Başsavcımızla beraber onlar da olay yerindeler. Burada teknik incelemeler yapılacak. Yalnız bir gaz ve gaz sonucu bir sıkışma, patlama olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Ben çıkan işçilerimizle de görüştüm. Bir patlama sonucu... Yalnız bu metan kaynaklı mı, grizu mu veya başka bir sebep de mi, bunu tam net söyleyecek durumda değil arkadaşlarımız. Biz de böyle bir şey söyleyemiyoruz" dedi.

PATLAMAYA İLİŞKİN ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, patlama sırasında madende 8 işçinin bulunduğunu açıkladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Tabii burası nihayetinde bir kaza, ölümlü bir maden kazası. Soruşturma yapılıyor. Tabii bunlar bilirkişiler, Sayın Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız, onların gözetiminde, yürütümünde adli soruşturma devam edecek. Bunlar ortaya çıkacak. Saat 10.00'da, saat 08.00-16.00 vardiyasında ocağa giren 8 işçi vardı. Onlar böyle bir patlamayla olay meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Ahaber
12:12

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI: 1 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın yapıldığı sırada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Memişoğlu, yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

BAKAN MEMİŞOĞLU: 5 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
12:02

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN ZONGULDAK’TAKİ MADEN FACİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 madencinin yaralandığını bildiren Çiftçi, açıklamanın yapıldığı sırada mahsur kalan 1 madenciyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Ahaber
11:45

MADENDEKİ PATLAMANIN NEDENİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE İHTİMALLERİ PAYLAŞTI

İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen, 2 işçinin hayatını kaybettiği ve 5 işçinin yaralandığı grizu patlamasını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"KAYAÇ ARASINA SIKIŞMIŞ GAZ BİR ANDA ALEV ALABİLİR"

Maden ocaklarındaki patlamaların teknik boyutunu ve olası ihmalleri değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "Galeri içerisinde mevcutta havalandırmanın yetersizliği, grizunun dışarıya atılması ve içeride metan birikmesinin önlenmesi, hava hızının ayarlanması gibi birçok unsurun yanında beklenmeyen bazı küçük unsurlar da oluyor ve bunlar patlamalara sebep oluyor" dedi.

Sondaj aralıklarının önemine değinen İşcen, "Örneğin, mevcuttaki yapı içerisini bir kayaç gibi düşünün. İç kayaç yapı, sondaj aralığı eğer sık yapılmadıysa, kazdığınız yerin arka tarafını bilmeniz lazım ne olduğunu. Boşluk varsa, orada birikmiş bir gaz varsa, bu gazın mevcutta boşaltılması, sondajlanması ve dışarı atılması gerekiyor. Su da olabilir, bu gaz da olabilir. Kayaç arasına sıkışmış bir gaz olabilir. Bu sırada bu gaz bir anda siz kırma faaliyeti yaptığınız esnada alevlenip patlamaya sebep olabiliyor. Bu tarz bir oluşum da olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK'TAKİ GRİZU PATLAMASI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMALAR!
Ahaber
11:25

ZONGULDAK VALİSİ AÇIKLADI: 1 İŞÇİ MADENDEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin son durumu açıkladı.

Patlama sırasında ocakta 8 işçinin bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, 7 işçinin çıkarıldığını, 2'sinin hayatını kaybettiğini ve 5'inin yaralandığını bildirdi. Madende kalan 1 işçiye ise ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun."

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GRİZU PATLAMASI!
11:00

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ahaber
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