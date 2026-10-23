CANLI | Zonguldak'ta maden faciası! Can kaybı 3'e yükseldi, 5 işçi yaralandı: Patlamada ihmal mi var?
CANLI | Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan çalışmalarda madende mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaralıların tedavileri sürerken olayın nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Peki, maden ocağındaki patlamada ihmal var mı? Uzman isimler, olası nedenleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeninde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında ocakta bulunan 8 işçiden 7'si çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 2 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı açıklandı. Madende mahsur kalan son işçinin de çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayın ardından yaptıkları açıklamalarda kurtarma çalışmaları ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise A Haber canlı yayınında patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin ve adli soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Uzmanlar da A Haber ekranlarında patlamaya yol açabilecek teknik nedenleri ve olası ihmalleri değerlendirdi.
İşte Zonguldak'taki maden faciasına ilişkin anbean son gelişmeler...
CANLI ANLATIM
BAKAN IŞIKHAN: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI GÜRLEK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir."
MADEN FACİASINDA SON İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda ocaktan çıkarılan 7 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Madende mahsur kalan son işçinin de çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.
Yaralı 5 işçinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.