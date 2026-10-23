Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Açıklamanın yapıldığı sırada madende mahsur kalan işçiye ulaşmak için havalandırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, ağır yaralı 2 işçinin Ankara'ya sevk edilmekte olduğunu bildirdi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU KURTARMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Madende mahsur kalan işçiye ulaşmak için tahlisiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda madende olan işçimize ulaşmaya çalışıyor tahlisiye ekiplerimiz. Gaz seviyesi, havalandırma çalışması yapıyorlar. Kısa zamanda madendeki işçimize ulaşılacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Havalandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hacıbektaşoğlu, "Evet, gaz seviyesini düşürmeye çalışıyorlar. Kısa zamanda... Şu anda havalandırma çalışması yapıyor tahlisiye ekiplerimiz, çalışıyorlar şu anda" dedi.

İKİ AĞIR YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şöyle yanık, yani esasında çıktığında şuurları açıktı. Yanık olduğu için ikinci derece yanıkları var. Entübe edildi ve onlar hastanede ilk müdahaleleri yapıldı. Şu anda onlar Bilkent Şehir Hastanesine sevk ediliyorlar" dedi.

Diğer yaralıların durumuna da değinen Hacıbektaşoğlu, "Ağır iki hastamız. Diğer üç hastamız, onlar burada müdahaleleri yapılıyor" şeklinde konuştu.

"METAN KAYNAKLI MI, GRİZU MU İNCELENİYOR"

Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Şimdi bunlar tabii tespitlere göre, bunlar teyit edilmemiş şeyler. Bunlar çok teknik şeyler. Şu anda zaten Başsavcımızla beraber onlar da olay yerindeler. Burada teknik incelemeler yapılacak. Yalnız bir gaz ve gaz sonucu bir sıkışma, patlama olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Ben çıkan işçilerimizle de görüştüm. Bir patlama sonucu... Yalnız bu metan kaynaklı mı, grizu mu veya başka bir sebep de mi, bunu tam net söyleyecek durumda değil arkadaşlarımız. Biz de böyle bir şey söyleyemiyoruz" dedi.

PATLAMAYA İLİŞKİN ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, patlama sırasında madende 8 işçinin bulunduğunu açıkladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Tabii burası nihayetinde bir kaza, ölümlü bir maden kazası. Soruşturma yapılıyor. Tabii bunlar bilirkişiler, Sayın Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız, onların gözetiminde, yürütümünde adli soruşturma devam edecek. Bunlar ortaya çıkacak. Saat 10.00'da, saat 08.00-16.00 vardiyasında ocağa giren 8 işçi vardı. Onlar böyle bir patlamayla olay meydana geldi" ifadelerini kullandı.