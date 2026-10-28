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Türk dünyasının yarını Ankara'da şekillendi! Türkiye TDT dönem başkanlığını devraldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk dünyasının yarını Ankara'da şekillendi! Türkiye TDT dönem başkanlığını devraldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesinde liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda aile fotoğrafı için bir araya geldi. Tarihi 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve yeniçeri kıyafetli askerlerin eşlik ettiği karşılama töreninin ardından çekilen kare, Türk dünyasının birlik ve kararlılığının simgesi oldu.

Türk dünyasını aynı çatı altında buluşturan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi için liderler başkent Ankara'da bir araya geldi. Siyasi iş birliğinden ticarete, enerjiden Orta Koridor ulaştırma hatlarına ve dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede stratejik kararların alınacağı zirve, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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CANLI ANLATIM

12:13

"DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN"

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: BİR SONRAKİ BULUŞMA ISSIK GÖL'ÜNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz. Türk devletlerinin dayanışması daim olsun. Kardeşlik ruhu için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

10:27

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Karşılamanın ardından zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Ahaber
10:19

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE KARŞILAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi başladı.

Konuk devlet başkanları, Beştepe Millet Sergi Salonu'na gelişinde Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Toplantının gerçekleştirileceği binanın girişinde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.

Ahaber
18:34

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİ AĞIRLADI

Bşakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle düzenlenen resmî akşam yemeğinde Türk dünyasının liderlerini ağırladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİ AĞIRLADI
16:03

ÜLKELER ARASINDA 5 ANLAŞMA

İkili görüşmenin ardından imza törenine geçildi. Törende Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol'ü Ticaret Bakanı Bolat ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzaladı.

Bakan Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’ya imza attı.

Son olarak da Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'yı imzaladı.

Ahaber
15:25

BAŞKAN ERDOĞAN MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

 

Türk dünyasının yarını Ankara'da şekillendi! Türkiye TDT dönem başkanlığını devraldı - 1

 

İşte görüşmeden kareler...

 

Ahaber
14:30

CAPAROV’U CEVDET YILMAZ KARŞILADI

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi öncesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov , Ankara Havalimanı'na geldi. Caparov'u havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. 

Ahaber
13:00

BAKAN FİDAN AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında mevkidaşı Bayramov ile Ankara'da görüştü.

12:47

BERDİMUHAMEDOV ANKARA’DA

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi öncesinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Ankara Havalimanı'na geldi. Berdimuhamedov'u havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. 

Ahaber
11:29

TDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI BAŞLADI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.

LİDERLER TÜRK YÜZYILI VE TARİHİ ZİRVE İÇİN BULUŞTU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

Ahaber
07:10

KÖŞE TAŞI OLACAK

Zirve, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Gaspıralı'nın şiarından ilhamla "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirve, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" doğrultusunda Türk devletleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak hedeflerin somut adımlara dönüştürülmesi açısından önem taşıyor.

Zirve, "Türk Dünyası Yüzyılı"na giden yolda kritik kararların alındığı bir köşe taşı olacak. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meselelerin masaya yatırılacağı toplantıda, üye ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının yer alması bekleniyor. Gözlemci üyelerden olan Macaristan'dan da zirveye dışişleri bakanı seviyesinde katılım öngörülüyor. Öte yandan diğer gözlemci üye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk kez zirvede hazır bulunacak.

07:05

TÜRK KÜLTÜRÜ DAMGASI

İki gün sürecek zirvede diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinlikler de öne çıkacak. Bilgekağan, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlarının bire bir kopyası tanıtılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a nişan tevcih töreni düzenlenecek. Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet Başkanları Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvede, teşkilat bünyesindeki mevcut işbirliklerinin yanı sıra geleceğe yönelik ortak projeler ve bölgesel- küresel gelişmeler değerlendirilecek.

 

 

06:57

ZİRVEDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MASADA

Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler ele alınacak. Liderler, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirirken siyasi ilişkilerden ticarete, yatırımlardan ulaştırmaya, enerji güvenliğinden dijital dönüşüme kadar birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımları görüşecek. Türk dünyasının ekonomik potansiyelinden daha fazla yararlanılması, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi zirvenin öncelikleri arasında bulunuyor. Kültürel ve insani ilişkilerin derinleştirilmesi ile teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması da gündemde yer alacak. Görüşmelerde, Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında belirlenen ortak hedeflerin somut projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.

 

06:55

DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE DEVRALACAK

Ankara'da gerçekleştirilecek zirve, Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredilecek olması nedeniyle de önem taşıyor.

Liderlerin bir araya geleceği toplantıda yeni genel sekreterin atanması ve teşkilatın gelecek dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Zirvenin sonunda Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi ve üye ülkeler arasındaki iş birliğini ileri taşıyacak çeşitli kararların imzalanması öngörülüyor.

 

06:50

TÜRK TARİHİNİN SİMGELERİ BEŞTEPE'DE SERGİLENECEK

Beştepe Millet Ormanı'nın açılış programında Türk tarihinin köklü mirasını yansıtan özel düzenlemeler ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlik kapsamında atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek. Alana yerleştirilen 16 Türk devletinin bayrağının merkezinde, Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarının birebir kopyaları sergilenecek. Ahlat mezar taşlarının replikaları, üye ülkeleri temsil eden otağlar ve tarihi eserlerin örnekleri de programın dikkat çeken unsurları arasında yer alacak.

 

06:45

CAPAROV'A TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI VERİLECEK

Program kapsamında Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov için Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih töreni düzenlenecek.

Nişan takdiminin ardından Caparov'un da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Törende ayrıca Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.

 

06:30

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilirken, kuruluşun ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri arasında Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası'nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasının sağlanması yer alıyor. Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

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