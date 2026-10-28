Türk dünyasının yarını Ankara'da şekillendi! Türkiye TDT dönem başkanlığını devraldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesinde liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda aile fotoğrafı için bir araya geldi. Tarihi 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve yeniçeri kıyafetli askerlerin eşlik ettiği karşılama töreninin ardından çekilen kare, Türk dünyasının birlik ve kararlılığının simgesi oldu.
Türk dünyasını aynı çatı altında buluşturan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi için liderler başkent Ankara'da bir araya geldi. Siyasi iş birliğinden ticarete, enerjiden Orta Koridor ulaştırma hatlarına ve dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede stratejik kararların alınacağı zirve, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
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"DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN"
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.
Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz. Türk devletlerinin dayanışması daim olsun. Kardeşlik ruhu için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Karşılamanın ardından zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLERE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen TDT 13'üncü Zirvesi başladı.
Konuk devlet başkanları, Beştepe Millet Sergi Salonu'na gelişinde Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Toplantının gerçekleştirileceği binanın girişinde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı.