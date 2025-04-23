CANLI | Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında!
Kurtuluş mücadelesini başlatan, Cumhuriyet'e giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır milli iradenin simgesi olmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Öte yandan devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 105 yıl önce 23 Nisan'da açıldı.
TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.
DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.
Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP lideri Özgür Özel, MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan ve milletvekilleri yer aldı. Devlet erkanının ziyareti sırasında 81 ilden gelen çocuklar da Anıtabir’de ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu.
Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
ANITKABİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beraberindeki öğrencilerle Anıtkabir’i ziyaret etti.
Heyetle ile Aslanlı Yol’da yürüyen Bakan Tekin, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Tekin açıklamasında "Aziz Atatürk, TBMM'nin açılışının 105'inci yılında, 23 Nisan'da eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhunuz şad olsun." dedi.
BAKAN TEKİN'DEN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Tekin, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.
Tekin, mesajında şunlar kaydetti:
"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclisin, 105'inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, temel ilkenin ulusal egemenlik olduğunu vurguladı.
Milletin refahını artırmayı, demokrasiyi derinleştirmeyi ve hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Şevkle ve şerefle yürüttükleri yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmadan çalışacaklarının belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmenin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğuna işaret etti.
Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günü olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM olarak dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi saydıklarını bildirdi.
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bu bayram vesilesiyle 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil, geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisi'mizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya, özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."
BAKAN YERLİKAYA'DAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK KOROSU İLK KONSERİNİ VERECEK
Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubunu kapsıyor. 2024 Kasım ayında kemandan bağlamaya, kemençeden piyanoya kadar farklı branşlarda eğitimlerine başlayan koro, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Koronun eğitimlerinde bakanlıklar ve üniversitelerin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşlardan toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev aldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitim alıyor.
TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İLK ORKESTRASI
Geleneksel Türk müziğini ve çalgılarını yaşatmayı amaçlayan, bunun yanı sıra evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, “Türkiye Yüzyılı’nın ilk orkestrası” olarak tanımlanıyor. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini Hülya Kazan’ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bugün 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk konserini verecek.
4 BAKANLIKLA İŞBİRLİĞİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından dört bakanlık ve iki üniversitenin işbirliğiyle ve Türk Telekom’un destekleriyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılı’nda büyümeye devam ederek Türkiye’nin dört bir yanındaki gelecek nesillerine ulaşacak.
98 YILDIR ÇOCUK BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR
Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.
23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi.
1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 98 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edilirken 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı"nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.
İlk olarak, 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye 1979'da gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı sürdürüyor.
"MİLLETİN İRADE VE AMAÇLARINA UYMAYANLARIN TALİHİ HÜSRANDIR, ÇÖKMEDİR"
TBMM, açıldığından bu yana milli iradenin yansımasının simgesi oldu. TBMM'nin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Meclisin 4. toplantı yılının açılışında da bunun önemine dikkati çekti.
Atatürk'ün sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:
"Hep birlikte bakışlarımızı, vicdanımızın merkezi olan millete dikelim. Orada erdemin, vefa ve içten bağlılığın, yenileme arzusunun, egemenlik aşkının ve geleceğin sönmeyen ateşi yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizlik ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığımızın önüne dikilecek olan bütün engelleri yıkacaktır. Efendiler, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenileme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir."
GAZİ MECLİS 105 YAŞINDA!
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından, Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı"nı ortaya koydu.
Osmanlı Mebusan Meclisi, 1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra, 12 Ocak 1920'de 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Misakımilli'yi kabul etti.
İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlamaları üzerine, milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya gelmeye başladı.
Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta son kez toplanarak, Meclisin süresiz olarak tatil edilmesini kararlaştırdı.
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da olağanüstü yetkili bir Meclis"in toplanacağını duyurdu.
Genelgede, "Ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir Meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerin de bu Meclise katılmaları" istendi.
Seçimle belirlenen milletvekilleri ile dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisinden Ankara'ya gelen milletvekillerinden 84'ü, ilk Mecliste yer aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurdu.
23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Cumhuriyet'e giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 yıl önce 23 Nisan'da açılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.
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