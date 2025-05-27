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DEM Parti siyasi parti turuna çıktı! Bugünkü durak MHP! Neler konuşulacak? İlk detaylar A Haber'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 10:26 Güncelleme: 27.05.2025 11:32
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DEM Parti MHP’yi ziyaret ediyor

DEM Parti heyeti, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından üçüncü kez siyasi partilerle temas turuna çıktı. MHP lideri Bahçeli DEM heyetini karşılarken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmeye ilişkin detayları "PKK terör örgütünün kendini feshetmesi sonrası atılacak adımlar konuşulacak." ifadeleriyle aktardı. Öte yandan DEM Parti heyeti yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken PKK teröristbaşı Öcalan'ın örgütü fesh kararı sonrası DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu temasın ardından DEM Parti üçüncü kez siyasi partilerle görüşme turuna çıktı. DEM Parti MHP ziyareti sonrası yarın AK Parti'yi ziyaret edecek.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM
11:28 27 Mayıs 2025

BAHÇELİ KARŞILADI

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşılarken kritik görüşme başladı.
11:04 27 Mayıs 2025

BAHÇELİ DE KATILACAK

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş yaptığı açıklamada "Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılacak" dedi.

BAHÇELİ - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ
10:44 27 Mayıs 2025

AK PARTİ ZİYARETİ YARIN

DEM Parti yarın saat 15.00'te TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edecek.

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 15'TE
10:40 27 Mayıs 2025

İLK DETAYLAR A HABER'DE! BAHÇELİ KATILACAK MI?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmenin detaylarını canlı yayında şu sözlerle aktardı:

Geri sayım başladı. Saatler 11:30'u gösterdiğinde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyeti, MHP grubunda olacak. Ziyaret önemli. Çünkü bu süreci başlatan ilk adımı atan isim MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. 1 Ekim'de DEM Partililerle tokalaştı ve 22 Ekim'de de o tarihi çağrısını yapmıştı ve o çağrıyla birlikte süreçte başlamış oldu ve nihayetinde PKK terör örgütü kendini feshetti ve silah bıraktı. 

DEM VE MHP HANGİ BAŞLIKLARI GÖRÜŞECEK?

BAHÇELİ KATILACAK MI? 

Bugünkü görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. MHP liderinin bu görüşmede olup olmayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki MHP'den paylaşılan MHP liderinin programına baktığımızda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saat 14:00'te Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edeceğini kesin olarak bildiğimiz programı bu. Saat 14:30'da da MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüde olacak ve başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere iç ve dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. 

GÖRÜŞMEDE NELER OLACAK? 

Öncelikli olarak İmralı'ya gerçekleştirilen son ziyaretle PKK terör örgütünün kendini feshetmesi, bundan sonra atılacak ve atılması gereken muhtemel adımlar masaya yatırılacak siyasi partilerle Meclis’in üstleneceği rol kapsamlı biçimde zaten DEM Parti tarafından değerlendiriliyor. Masaya yatırılıyor. 

MHP ile de yapılacak olan görüşmede Meclis’te kurulması planlanan komisyona ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek ki DEM heyeti geçtiğimiz hafta diğer muhalefette yer alan siyasi partilere yapılan ziyaretlerde sürecin sağlıklı ilerlemesi için Meclis çatısı altında tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına, yani genel başkanlara iletmişlerdi. 

BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÖNERİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulsun önerisine de tabii ki ayrı bir parantez açmakta fayda var. MHP liderinin bu önerisi tüm siyasi partiler tarafından kabul görmüş durumda. Ancak komisyonda 100 kişi mi olacak? Komisyon kararları salt çoğunlukla mı alacak, nasıl bir karar alma yöntemi uygulanacak? Buna ilişkin ayrıntılar da önümüzdeki günlerde şekillenmiş olacak. 
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin komisyon önerisine şu şekilde bir değerlendirmesi olmuştu; "Sayın Bahçeli'nin Meclis’te komisyon kurulması önerisi önemlidir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığının da güvencesidir." demişti. 

Saat 12:45'te de DEM Parti'de grup toplantısı var. Yani MHP'ye yapılacak ziyaretin ardından DEM Parti'de Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan kürsüde olacak. Bu ziyarete ilişkin ayrıntıları, neler konuşuldu konuşulduğuna ilişkin detayları o grup toplantısında kamuoyuyla paylaşabilir.

İLK DETAYLAR A HABER’DE! BAHÇELİ KATILACAK MI?
10:37 27 Mayıs 2025

GÖZLER SAAT 11.30'DA

Görüşmenin saat 11.30 TBMM'de yapılacağı öğrenildi.
GÖZLER SAAT 11.30’DA
10:35 27 Mayıs 2025

HEYETTE KİMLER OLACAK?

DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

 

10:30 27 Mayıs 2025

DEM PARTİ MHP'Yİ ZİYARET EDECEK

DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıda, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası atılması planlanan adımlar konuşulacak.

 

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