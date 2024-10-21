FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yerine kim geçecek? A Haber'de anlattı
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni FETÖ elebaşının öldüğünü duyurdu. FETÖ parçalanır mı? Yerine kim geçer? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'ye yakın siteler ve yeğeni teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Peki, FETÖ ne olacak? FETÖ'nün yeni örgüt lideri kim olacak?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve gazeteci Mustafa Tanyeri ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YERİNE KİM GEÇECEK?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Öldüğünü önceden zaten dün akşamki A Haber yayınımızı izlerlerse Fetullah Gülen’in ağır hasta olduğunu altının bezlendiğini ölürse ne olur, Türkiye’ye getirilir mi getirilmez mi konuşmuştuk.
Bundan sonra Fetullah Gülen öldükten sonra yerine kim geçecek, nasıl bir örgüt yapılanması olacak? Biraz önce eskiden üst düzey olarak örgütte yer almış daha sonra ilişiğini kesen bir kişiyle konuştuğumda şunu diyor artık yıllardır darbeden dolayı içeride suskun kalan sesini yükseltmeyen ve sessizce bekleyen binlerce örgüt üyesi artık susmayacak muhtemelen bu konu ile ilgili hepsi konuşmaya başlayacak. Örgütte dağılma çok net bir şekilde başlayacak. Fetullah Gülen’in yerine geçmesi beklenen Suat Yıldırım diye bir molla. O da kaçak yurt dışında firari. Suat Yıldırım’ın en yaşlı örgüt üyesi olarak onun geçmesi bekleniyor.
Ama örgütü asıl yönetenler Cevdet Türkyolu. Sürekli yanında olan özel kalem müdürü olan kişi. Artık hiçbir hükmü kalmadı.
"HAİNLİK YARIŞI BAŞLAYACAK"
Ekrem Kızıltaş: Bu iddia yeğeni tarafından duyuruldu. Fetullahçı yayın organlarında doğrulandı. Son zamanlarda pek kendisiyle alakalı görüntü yayınlanıyordu. Eski video kayıtları yayınlanıyordu. Bu arada bazı görüntülerde de adeta boş boş baktığına dair şeyler vardı. Bu arada kaçırıldığı haberleri de vardı. Belki bu tedavi amaçlı yer değiştirmeler de olabilir.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GELECEĞİ AÇISINDAN NE ANLATIR?
Son dönemlerde son birkaç aydır pek kendisinde olmadığı kontrolü zaten elden kaçırdığı örgüt içerisinde Mustafa Özcan ve benzeri bir takım isimlerin hakimiyet kavgasını sürdürdüğü bu kaçırma iddialarının da bu hakimiyet kavgasının bir uzantısı olduğu kontrolü tamamen terör örgütü liderinin yakınındaki bir takım isimlerin kendi ellerine aldıklarına dair çeşitli rivayetler vardı.
Kontrolün terör örgütünün diğer bazı isimleri arasında ciddi bir hakimiyet kavgası zannediyorum maddi imkanları paylaşma kavgası gücü paylaşma kavgası var. Büyük ihtimalle bundan sonra CIA ve diğer kuruluşlar da bu işi kimin üzerinden yürüyeceği kavgası sürüyordu. Zaten kendisinde olmadığı dönemlerde başlamış olan bu kavganın ölüm doğrulandığında ki zaten onlar kendi aralarında mutlaka biliyorlardır bunu bu kavganın çok daha şiddetleneceğini ve nihai bir noktaya aralarındaki kavganın belki şimdiye kadar görülmedik bir şekilde tuhaf bir hale geleceğini söyleyebiliriz.
Bu hakimiyet kavgası şu ana kadar belli bir aşamaya ulaşmıştır. Ölümüne kadar bir takım kesimler atmaları gereken adımları atmışlardır. Bu örgütün iplerini tutan güç CIA de muhataplarının sağlık durumunu gidişatını bu işin geleceğini ciddi şekilde hesap ettikleri için örgüte sağladıkları büyük miktarda paranın kim tarafından yönetilmesi gerektiğini falan bu işi saplama bağlamışlardır.
Kendi aralarında hainlik yarışı çekişmesi başlayacaktır.
Bunların hala aramızda olduğu hatta belki bir takım devlet kurumlarında falan oldukları da kesin. Buradan hareketle örgütün yeni yapılanması ölüm sonrası yeniden yapılanmasında tekrar bu işin tepe noktasında olmayı ele alacak kişinin yine sağda solda girişimlerde bulunacağı açık.
“ABD GÖZDEN ÇIKARDI”
ÇÖKÜŞ BAŞLADI
8.30 Gazeteci Mustafa Tanyeri: Fetullah Gülen tek başına yola çıkmış birisi değil. Planlanmış kurgulanmış ve içerisinde özellikle Amerikan gizli servisinin olduğu bir hazırlıktan bahsediyoruz. Onun desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde özellikle eğitim adı altında faaliyetler yapıldı. Bunun toplam boyutunu bilemiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu örgütte ciddi bir çöküş başladı. Şu an örgütün içerisinde çok büyük kavgalar var. Bölünmeler var.
Gülen ve etrafındaki ilk halka diyebileceğimiz insanların birçok olaya şahit olduğunu onlarda bir takım özel bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Gülen’i teslim etmediyse bu ilk halkayı da teslim etmeyecektir ABD. Kendi adamları olduğu için iade olacağını düşünmüyorum.
Fetullah Gülen’in bir koruma altında olduğunu biliyoruz ama diğerleri için ben aynı şekilde bir koruma olduğunu düşünmüyorum. Onlar aslında farklı farklı yerlerde hepsi de yakın eyaletlerde değil. Bunlar sıradan bir hayat yaşıyormuş görünümündeler.
Kendisine bir anlamda genel sekreterlik yapan veya her türlü işini gören çok yakındaki yeğeniyle evli Cevdet Türkyolu bu işleri organize ediyor. Bir anlamda Gülen’i de saklamaya çalışan bir adam olarak şikayetler vardı. Burada diğerleri için devlet koruması olduğunu düşünmüyorum. En yakındaki insanların da ABD devletinin organizasyonları tarafından koruma sağlanacağını düşünmüyorum. Bana göre ABD’nin son dönemde özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu darbenin başarısız olmasından sonra ben Fetullah Gülen’i gözden çıkardığını ama bugüne kadar ki ilişkiler doğrultusunda Türkiye’ye iade edilmediğini ve ABD’nin artık onun üzerine bir hesap yapmadığını düşünenlerdenim.
Bu kimseleri ABD’nin asla kullanacağını düşünmüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara’da jetler uçuyor son dakika! Pazartesi Ankara’da jetler neden uçuyor? Valilik’ten HÜRJET uyarısı
- O şehrimizin meşhur peyniri kayda geçti: 1 yılda 250 ton üretip adeta servet kazanıyorlar
- 28 ekim okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 28 Ekim Pazartesi okul tam gün mü, yarım gün mü?
- VGM Lisans burs başvuru ekranı | 2024-2025 VGM üniversite burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları...
- Sarımsak kokusunu anında kesiyor! Ellerinizi mis gibi kokutacak yöntem
- 2025 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? MSÜ başvuru takvimi
- Kuru fasulyeyi meğer yanlış ıslatıyormuşuz! Sıcak mı yoksa soğuk ıslatma mı?
- Sabah rutininize ekleyin, karaciğerinizi temizleyin! Zeytinyağı ve limon ikilisiyle…
- Samsunspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Samsunspor-FB mücadelesi hangi kanalda?
- Fırat Sarı kimdir? PKK'lı KATİL Fırat Sarı nereli? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ve çalıştığı hastaneler...
- Kapatılan hastaneler tam liste: 20 Ekim Yenidoğan Çetesi olayında hangi hastanelerin ruhsatları iptal edildi?
- Tarım Kredi'de indirim yağmuru başladı: Kangal sucuk, beyaz peynir, tiryaki çay, dondurulmuş somon...