FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yerine kim geçecek? A Haber'de anlattı

08:35 21 Ekim 2024

Ekrem Kızıltaş: Bu iddia yeğeni tarafından duyuruldu. Fetullahçı yayın organlarında doğrulandı. Son zamanlarda pek kendisiyle alakalı görüntü yayınlanıyordu. Eski video kayıtları yayınlanıyordu. Bu arada bazı görüntülerde de adeta boş boş baktığına dair şeyler vardı. Bu arada kaçırıldığı haberleri de vardı. Belki bu tedavi amaçlı yer değiştirmeler de olabilir.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GELECEĞİ AÇISINDAN NE ANLATIR?



Son dönemlerde son birkaç aydır pek kendisinde olmadığı kontrolü zaten elden kaçırdığı örgüt içerisinde Mustafa Özcan ve benzeri bir takım isimlerin hakimiyet kavgasını sürdürdüğü bu kaçırma iddialarının da bu hakimiyet kavgasının bir uzantısı olduğu kontrolü tamamen terör örgütü liderinin yakınındaki bir takım isimlerin kendi ellerine aldıklarına dair çeşitli rivayetler vardı.

Kontrolün terör örgütünün diğer bazı isimleri arasında ciddi bir hakimiyet kavgası zannediyorum maddi imkanları paylaşma kavgası gücü paylaşma kavgası var. Büyük ihtimalle bundan sonra CIA ve diğer kuruluşlar da bu işi kimin üzerinden yürüyeceği kavgası sürüyordu. Zaten kendisinde olmadığı dönemlerde başlamış olan bu kavganın ölüm doğrulandığında ki zaten onlar kendi aralarında mutlaka biliyorlardır bunu bu kavganın çok daha şiddetleneceğini ve nihai bir noktaya aralarındaki kavganın belki şimdiye kadar görülmedik bir şekilde tuhaf bir hale geleceğini söyleyebiliriz.

Bu hakimiyet kavgası şu ana kadar belli bir aşamaya ulaşmıştır. Ölümüne kadar bir takım kesimler atmaları gereken adımları atmışlardır. Bu örgütün iplerini tutan güç CIA de muhataplarının sağlık durumunu gidişatını bu işin geleceğini ciddi şekilde hesap ettikleri için örgüte sağladıkları büyük miktarda paranın kim tarafından yönetilmesi gerektiğini falan bu işi saplama bağlamışlardır.

Kendi aralarında hainlik yarışı çekişmesi başlayacaktır.

Bunların hala aramızda olduğu hatta belki bir takım devlet kurumlarında falan oldukları da kesin. Buradan hareketle örgütün yeni yapılanması ölüm sonrası yeniden yapılanmasında tekrar bu işin tepe noktasında olmayı ele alacak kişinin yine sağda solda girişimlerde bulunacağı açık.