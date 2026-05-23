Hançerli troyka çöküyor! Kılıçdaroğlu temizlik için geliyor: “Balya balya rüşvet alanlar şimdi mağduriyet ajitasyonu yapıyor”

CHP’de mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla sarsılan Özgür Özel yönetimi, koltuğu terk etmemek için sokak çağrıları ve ‘mağduriyet edebiyatına’ sarılırken; Gazeteci Kurtuluş Tayiz, kirli pazarlıkların ve rüşvet çarkının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Tayiz, Kılıçdaroğlu’nun ‘hançerlendiği’ isimlere karşı büyük bir tasfiye operasyonu hazırlığında olduğunu ve CHP’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.