CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik! Milletvekillerinin binaya girişine izin verilmiyor

21:24 08 Eylül 2025

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, CHP'nin eski il binasından son gelişmeleri aktardı. Karataş şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde burada 200-300 kişilik bir grup tepki göstererek “İl başkanlığı gasp edilemez” sloganları atıyordu. Tansiyon ne zaman düşmeye başlasa, Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal devreye girerek tekrar tansiyonu yükseltiyordu.

Öte yandan, Gürsel Tekin buraya geldiğinde ağza alınmayacak küfürler ve tehditler çoğalmaya başladı. Yaklaşık bir saat önce Gürsel Tekin binadan ayrıldı. Aldığımız bilgiye göre, birkaç dakika önce de Özgür Çelik binadan ayrıldı.

Özellikle Gürsel Tekin il binasının önüne geldikten sonra, protestocular tarafından çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Polis ekiplerinin burada özellikle hukuka uygun önlemler alarak, oluşabilecek büyük sorunların önüne geçmeyi başardığını belirtmemiz gerekiyor. Çevik Kuvvet ekipleri, yapılan saldırılara karşı büyük bir sabır ve metanetle karşılık verdiler.

Öte yandan, il binasında ışıklar yanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatler içerisinde CHP tarafından, Bahçelievler'deki bir binanın yeni CHP İl Binası olarak belirlendiği açıklandı. Bu kararın ardından Gürsel Tekin de bir açıklama yaparak, “Çadırda kursak da biz görevimizi yaparız,” dedi.

Gürsel Tekin, il binasının önüne geldiğinde kendisine “Binaya girecek misiniz?” diye sordum. Tekin ise, “Elbette gireceğim. Biz baba ocağına geldik. Biz kayyum değiliz. Kayyum, Beşiktaş ve Şişli'de,” yanıtını verdi. Engellemelerin çözüm olmadığını ve buraya sorunları çözmek için geldiğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den randevu istediğini belirten Tekin, Kılıçdaroğlu’nun özel kaleminden onay geldiğini ancak Özgür Özel’den dönüş alamadığı için Kılıçdaroğlu'na gitme gereği duymadığını ve bu yüzden gitmediğini ifade etti."