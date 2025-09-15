CANLI | CHP'de şaibeli kurultay davasında kritik gün! Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

06:30 15 Eylül 2025

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktardı. Genel Merkez'de gergin bir bekleyiş olduğunu belirten Kurşun, şunları söyledi:

"Hatırlanacağı gibi Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin mahkemeye başvurmasıyla bu süreç başlamıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptal süreci. Gergin bir bekleyiş var. Dün gece saatlerinde de inanılmaz bir hareketlilik vardı CHP Genel Merkezi'nde. Dün neredeyse bütün ışıklar yanıyordu. Ancak şu an itibarıyla sadece 2. ve 3. katların ışıkları yanıyor.

CHP'NİN 81 İL BAŞKANI ANKARA'DA

Mahkemeden nasıl bir karar çıkacak o bilinmiyor tabi ki. Saat 10.00 itibarıyla bu mahkeme görülecek. Dün CHP, Ankara'da bir miting düzenlemişti. Hatta 81 il başkanı da Ankara'ya davet edilmişti. Onlar mitingin ardından gönderilmedi. Çünkü bugünkü o kritik karar süreciyle birlikte il başkanlarının da Ankara'yı terk etmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Aynı zamanda yine olası mutlak butlan kararıyla birlikte, bu ne anlama geliyor? 38. Olağan Kurultay iptal edilecek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tekrar görevinin başına gelecek.

GENEL MERKEZ'DE 'MASKE VE LİMON STOKLANDI' İDDİASI

Dolayısıyla hem bunun önüne geçmek hem de güvenlik güçlerinin önünü almak için onlara karşı CHP Genel Merkezi'nde hem maskelerin, hem yiyeceklerin ve hatta limon stoklandığı da iddialar arasında. 3 bin civarında maske alındığı belirtiliyor. Tabi mahkeme davayı reddetme, erteleme veya bir çağrı heyeti atama gibi farklı kararlar alması da ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Hatta mutlak butlan kararı biraz daha ağır basıyor. Tüm senaryolar mutlak butlan kararı üzerine kurulmuş durumda.



KILIÇDAROĞLU PARTİYE DÖNECEK Mİ?

Saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameramızın kadrajında bulunan Genel Merkez'de MYK toplantısı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte bugüne kadar hiç konuşmamıştı. Onun da mahkeme sürecini ve CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri çalışma ofisinden takip edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu aylardır kameraların karşısına çıkmadı. Daha doğrusu kurultay sürecinin iptal olacağı ya da olmayacağı ile ilgili sorulara yanıt vermemişti. Ancak yakın çevresine ve kulislere yansıyan bilgilere göre aylardır buna hazırlandığı ve "Partiyi temizleyeceğim." tarzında söylemlerde bulunduğu belirtiliyor. Evet mutlak butlan kararı çıkar mı, çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu hemen genel merkeze gelir mi ya da biraz soğumasını mı bekler veya mahkeme erteleme kararı mı alır; bunların hepsini önümüzdeki saatlerde göreceğiz."