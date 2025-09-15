CANLI | CHP'de şaibeli kurultay davasında kritik gün! Mutlak butlan kararı çıkacak mı?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek. CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından açılan dava sonrası mutlak butlan kararı da gündeme gelirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Kararın bugünkü duruşmada çıkabileceği belirtildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktardı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün (15 Eylül 2025) görülecek.
İşte şaibeli kurultay davası ile ilgili son gelişmeler...
MAHKEMEDEN NE SONUÇ ÇIKACAK? İŞTE OLASI 5 SENARYO
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verebileceği beş olasılık öne çıkıyor: Duruşmanın ertelenmesi; ertelenirken mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması; mutlak butlan kararıyla eski yönetimin göreve dönmesi; çağrı heyeti atanması veya mahkemenin görevsizlik kararı vermesi.
A HABER EKİBİ CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktardı. Genel Merkez'de gergin bir bekleyiş olduğunu belirten Kurşun, şunları söyledi:
"Hatırlanacağı gibi Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin mahkemeye başvurmasıyla bu süreç başlamıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptal süreci. Gergin bir bekleyiş var. Dün gece saatlerinde de inanılmaz bir hareketlilik vardı CHP Genel Merkezi'nde. Dün neredeyse bütün ışıklar yanıyordu. Ancak şu an itibarıyla sadece 2. ve 3. katların ışıkları yanıyor.
CHP'NİN 81 İL BAŞKANI ANKARA'DA
Mahkemeden nasıl bir karar çıkacak o bilinmiyor tabi ki. Saat 10.00 itibarıyla bu mahkeme görülecek. Dün CHP, Ankara'da bir miting düzenlemişti. Hatta 81 il başkanı da Ankara'ya davet edilmişti. Onlar mitingin ardından gönderilmedi. Çünkü bugünkü o kritik karar süreciyle birlikte il başkanlarının da Ankara'yı terk etmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Aynı zamanda yine olası mutlak butlan kararıyla birlikte, bu ne anlama geliyor? 38. Olağan Kurultay iptal edilecek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tekrar görevinin başına gelecek.
GENEL MERKEZ'DE 'MASKE VE LİMON STOKLANDI' İDDİASI
Dolayısıyla hem bunun önüne geçmek hem de güvenlik güçlerinin önünü almak için onlara karşı CHP Genel Merkezi'nde hem maskelerin, hem yiyeceklerin ve hatta limon stoklandığı da iddialar arasında. 3 bin civarında maske alındığı belirtiliyor. Tabi mahkeme davayı reddetme, erteleme veya bir çağrı heyeti atama gibi farklı kararlar alması da ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Hatta mutlak butlan kararı biraz daha ağır basıyor. Tüm senaryolar mutlak butlan kararı üzerine kurulmuş durumda.
KILIÇDAROĞLU PARTİYE DÖNECEK Mİ?
Saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameramızın kadrajında bulunan Genel Merkez'de MYK toplantısı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte bugüne kadar hiç konuşmamıştı. Onun da mahkeme sürecini ve CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri çalışma ofisinden takip edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu aylardır kameraların karşısına çıkmadı. Daha doğrusu kurultay sürecinin iptal olacağı ya da olmayacağı ile ilgili sorulara yanıt vermemişti. Ancak yakın çevresine ve kulislere yansıyan bilgilere göre aylardır buna hazırlandığı ve "Partiyi temizleyeceğim." tarzında söylemlerde bulunduğu belirtiliyor. Evet mutlak butlan kararı çıkar mı, çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu hemen genel merkeze gelir mi ya da biraz soğumasını mı bekler veya mahkeme erteleme kararı mı alır; bunların hepsini önümüzdeki saatlerde göreceğiz."
CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY SÜRECİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.
Açılan iptal davaları 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 17 Nisan'da gördü.
Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Hakim ara kararında, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.
Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEZA DAVASI AÇTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Bu gelişmenin ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kurultay iptal davasının 30 Haziran'daki üçüncü celsesinde mahkeme başkanı, ceza davasının dosyasının mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Duruşmada söz alan davacı avukatı Üregen, söz konusu kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu öne sürerek, bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde ve 26. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında sabit olduğunu savundu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.
Davalı avukatı Çağlayan da mahkemelerin, YSK kararında ve Yargıtay içtihatlarında siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını savundu.
Mahkeme ara kararında, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.
CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.
ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, İSTANBUL'DAKİ CEZA VE HUKUK DOSYALARINI İSTEDİ
Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırladı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi de 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.
KURULTAYDA HİLE YAPILDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN CEZA DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI
Bu gelişmeler üzerine Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının gönderilmesi için ilgili mahkemelere talep yazısı gönderdi.
Beşinci celsesi yarın görülecek dava öncesinde, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin ceza dosyası ile İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyaları da dava dosyasına eklendi.
