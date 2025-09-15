Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde hareketlilik

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Saat 09.55 itibarıyla başlayan dava yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Davada ara karar çıkmadı duruşma ertelendi. A Haber ekibinden Kübra Bal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden son gelişmeleri aktardı.

