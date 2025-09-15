15 Eylül 2025, Pazartesi

CHP'de şaibeli kurultay davası başlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu dönecek mi?
CHP’de şaibeli kurultay davası başlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu dönecek mi?

CHP'de şaibeli kurultay davası başlıyor! Kemal Kılıçdaroğlu dönecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 08:50
CHP'de kurultay davası başlıyor. Mahkeme, bugün karar alacak mı? Genel merkezde neler oluyor? A Haber ekipleri son gelişmeleri aktardı.
