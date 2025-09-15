15 Eylül 2025, Pazartesi

CHP şaibeli kurultay davası başladı! Avukatın "salonu değiştirelim" talebi reddedildi
CHP şaibeli kurultay davası başladı! Avukatın salonu değiştirelim talebi reddedildi

CHP şaibeli kurultay davası başladı! Avukatın “salonu değiştirelim” talebi reddedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 10:21
CHP'de kurultay davası başladı. Mahkeme, bugün karar alacak mı? CHP Genel Merkezi'nde neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Hukukçu Fatih Atalay değerlendirmelerde bulundu.
