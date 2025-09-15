CANLI | CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Duruşma tarihi belli oldu | A Haber muhabirleri dakika dakika aktardı
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay ile ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Saat 09.55 itibarıyla başlayan dava yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Davada ara karar çıkmadı duruşma ertelendi. Davanın 24 Ekim 2025 Cuma günü görüleceği açıklanırken karar metnine A Haber ulaştı. Öte yandan A Haber muhabirleri Murat Sekban, Şener Çetin ve Hatice Kübra Bal CHP Genel Merkezi, davanın görüldüğü mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve evi önündeki son gelişmeleri aktardı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, mahkeme salonu önünden davaya ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün (15 Eylül 2025) görüldü.
İşte şaibeli kurultay davası ile ilgili son gelişmeler...
ÖZEL GENEL MERKEZDE KILIÇDAROĞLU OFİSİNDE
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da erteleme kararı çıktıktan sonra evinden ofisine doğru yola çıktı.
KILIÇDAROĞLU’NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLİLİK
A Haber muhabiri Kübra Bal: Şu anda bir hareketlilik söz konusu. Korumalarının Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çukurambar’da bulunan evininn garajına doğru ilerlediğini ifade edelim. Aracı binanın hemen altındaki garajda. Avukatı bu noktadaydı. Kararın açıklanmasıyla beraber ofise geçmişti. Kararın açıklanmasıyla buradan ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun da ofisine geçeceği şu anda söyleniyor.
“BAŞTAN İTİBAREN HÜKÜMSÜZ OLUR”
Uzman isimler A Haber’de alınan kararı sıcağı sıcağına değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Avukat Aydoğan Ahıakın: CHP 21 Eylül’de bu kurultayını yapar. Ancak şunu atlamamak lazım burada mutlak butlan kararı demek hukuken alınmış olan yapılmış olan işlemin baştan itibaren hükümsüz olması anlamına gelir. Hiç doğmamış anlamına gelir. Mutlak butlan çıkarsa 21 Eylül’deki kurultay da geçersiz olur. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan sonra alınan tüm kararlar geçersiz olur.
“PROBLEMİ DAHA DA KATMERLİ HALE GETİRMİŞTİR”
Gazeteci Emin Pazarcı: Şu anda mahkeme ana göre süreci uzatıyor. Elinde yeteri kadar bilgi ve belge var ama kendisini daha da sağlama almaya çalışıyor. Bu mahkeme kararı problemi daha da katmerli bir hale getirmiştir. Şu anda zaten eldeki bilgiler veriler bir karar vermesini sağlayabilecek noktadadır. Uzatılması siyaseten ciddi bir takım tartışmaları da beraberinde getirecek. Bir karar verilebilirdi. Bekleyip göreceğiz.
A HABER ULAŞTI
CHP' kurultay davasının 24 Ekim'e ertelendiğine ilişkin karar metnine A Haber ulaştı.
İşte o belgede yazanlar:
Asli müdahil Fahri Taşdelen söz alarak: Davanın aslını ilgilendirdiğinden Çankaya Ilçe Seçim a başkanlığından CHP 37.Kurultaya ilişkin tüm dosyanın celbini ve aynı zamanda 13 Başkan Kemal daroğlu'nun bir sonraki celse duruşmaya davet edilerek beyanının alınmasını talep ederim. dedi. Dosya incelendi.
G.D:
1- Asli Müdahale talebine ilişkin talebin dosyamızdan ayrılarak farklı bir esasa kaydedilmesine.
2- Davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiginden karar verilmesine yer olmadığına,
3- Ankara 3.ASHM'ne müzekkere yazılarak 2025/176 Esas sayılı dosyasının gerekçeli karar azıldığında gerekçeli karar ile birlikte tüm dosyanın gönderilmesinin istenilmesine,
4- Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/472 Esas sayılı dosyasının son durumu itibari ile celbine,
5- 21/09/2025 tarihinden sonra müzekkere yazılarak Çankaya İlçe seçim kurulu başkanlığına ve CHP Genel merkezine ayrı ayrı müzekkere yazılarak 21/09/2025 tarihinde yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin celbine,
6- 24/09/2025 tarihinden sonra müzekkere yazılarak Sarıyer İlçe seçim kurulu başkanlığına ve CHP Genel Merkezine aynı ayrı müzekkere yazılarak Istanbul Olağanüstü il kongresinde seçime katılan katılmayan oy kullanan kullanmayan tüm delege listesinin ve birleştirme tutanaklarının elbine,
7- CHP Genel Merkezine Müzekkere yazılarak davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği ve parti üyelikleri sonlanmış ise hangi tarihte sonlandığını bildirilmesinin istenilmesine.
Bu nedenle duruşmanın 24/10/2025 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildi. 15/09/2025
MAHKEMEDEN DELEGE LİSTESİ TALEBİ
YENİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Mahkeme, davanın 6. duruşmasının 24 Ekim 2025 Cuma günü görülmesine karar verdi.
MAHKEME BAŞKANI KARARINI AÇIKLADI
KILIÇDAROĞLU DAVAYI NEREDEN TAKİP EDİYOR?
A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, haber nöbetini Kemal Kılıçdaroğlı'nun evi önünde sürdürdü. Bal, bölgeden yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Şu anda Ankara Çukurambar’da bulunan evinin önündeyiz. Henüz burada bir hareketlilik yok. Basın mensupları bu noktada, korumaları bu noktada bekliyor. Kararın çıkmasıyla birlikte herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz net değil. Önceki bültende Kılıçdaroğlu’nun ofisinin önündeydik. Biz oradayken ekibinden bilgi aldık ve oraya gelmeyeceğini ifade etti ekibi. Eğer bir açıklama olursa da Kılıçdaroğlu’nun kendisinin açıklama yapacağını ya da avukatı Cemal Çelik’in yapabileceğini ifade ettiler. Bugünkü evinin önündeki açıklamayı yapması için ise ya ön kapıdan çıkması bekleniyor ya da garajdan da geçebilir kameralara görüntü vermemek adına. Şu an henüz açıklama yapıp yapmayacağı da net değil."
"KILIÇDAROĞLU GÖREVLENDİRİLSİN" TALEBİ
Daha sonra savunmasına devam eden Üregen "Failler tarafından, Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması için delegelere nakit para dağıtmak, hukuka ve usule aykırı şekilde partili belediyelerde çalışma olanağı sağlandı" dedi.
Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesini talep etti.
"Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki isimlerin tedbiren görevlerinin kendilerine iade edilmesini talep ediyoruz"
SALONDA 'SUÇ ORGANİZASYONU' TARTIŞMASI
Lütfü Savaş ve kurultay delegeleriinn avukatı Onur Yusuf Üregen'in "Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan...” ifadeleri sonrası salon gerildi.
CHP'li bir vekil, "Sensin suç organizasyonu, yazmışlar eline vermişler" dedi.
"DELEGELERE NAKİT PARA DAĞITILDI"
Daha sonra savunmasına devam eden Üregen "Failler tarafından, Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması için delegelere nakit para dağıtmak, hukuka ve usule aykırı şekilde partili belediyelerde çalışma olanağı sağlandı." dedi.
MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK
ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDE
A Haber muhabiri Murat Sekban, CHP Genel Merkezi'ndeki son gelişmeleri aktardı. Sekban, "15-20 dakika önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkeze giriş yaptı. Çok sayıda milletvekili ve MYK üyelerinin da genel merkezde hazır olduğunu belirtmiş olalım. Bir kulakları da duruşmadan çıkacak kararda. Özel otopark kısmından makamına çıktı. Herhangi bir görüntü verilmedi. Bir açıklama yapılmadı." dedi.
MUTLAK BUTLAN TALEBİ
Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen duruşmada söz aldı. Üregen, CHP kurultayının mutlak butlan olduğunu ve kamu düzenine aykırı olduğunu belirtti.
Üregen, "Tekrar ve ısrarla vurguladığımız üzere, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlan ile batıldır" dedi.
"İMAMOĞLU VE ÖZEL KOORDİNASYONUNDA ORGANİZE HİLE YAPILDI"
Şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Sayın Özgür Özel koordinasyonunda, birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması, kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır.”
“Yine bir kısmı mevcut Genel Başkan ve milletvekillerimden oluşan şüpheliler hakkında da, dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir. Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan..."
AVUKATIN TALEBİNE RET
KRİTİK DAVA BAŞLADI
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
A HABER EKİPLERİ SICAK NOKTALARDA
Kritik dava öncesi A Haber ekipleri sıcak noktaların nabzını tutuyor. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde, A Haber muhabiri Şener Çetin mahkemenin görüleceği adliye önünde, A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi önünde gelişmeleri aktardı.
İşte son durumlar
A Haber muhabiri Murat Sekban: CHP Genel Merkezi’nde herhangi bir yoğunluk yok saat 8 itibariyle ama ilerleyen saatlerde yoğunluk olur mu onu da gelişmeler oldukça aktaracağız. Özgür Özel ise bugün saat 10’da partisinin MYK’sını toplayacak tam da duruşmanın görüleceği saatlerde. Duruşmaya saatler kaldı. CHP Genel Merkezi’nde ışıklar yandı. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.
HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?
A Haber muhabiri Şener Çetin: Bugün kritik gün. CHP’liler tarafından endişeli ve gergin bir gün. Türkiye’nin gözü kulağı 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Biz bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Dava saat 10 itibariyle başlayacak. Verilecek karar da çok kritik. Mahkeme ret kararı verebilir. Böyle bir karar çıkması durumunda mevcut yönetim görevine devam edecek. Ara karar gelebilir bu noktada tedbir isteyebilir. Mutlak butlan kararı çok önemli kamuoyunun da en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Mahkemenin ertelenme ihtimali de var.
MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA KILIÇDAROĞLU DÖNECEK Mİ?
A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda. Bizler de Kılıçdaroğlu’nun tuttuğu ofisin önünde bulunuyoruz. Mutlak butlan kararı çıkarsa kurultay yok hükmünde sayılacak ve parti yönetimi de 4-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden CHP Genel Başkanı olacak. Kılıçdaroğlu’nun partiye dönmesi halinde bir direnç olacağı ifade ediliyor. Eğer bir direnç oluşursa Kılıçdaroğlu partiyi bu ofisten yönetmeye devam edecek ve ortalığın sakinleşmesiyle birlikte de partiye geçecek.
MAHKEMEDEN NE SONUÇ ÇIKACAK? İŞTE OLASI 5 SENARYO
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verebileceği beş olasılık öne çıkıyor: Duruşmanın ertelenmesi; ertelenirken mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması; mutlak butlan kararıyla eski yönetimin göreve dönmesi; çağrı heyeti atanması veya mahkemenin görevsizlik kararı vermesi.
A HABER EKİBİ CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktardı. Genel Merkez'de gergin bir bekleyiş olduğunu belirten Kurşun, şunları söyledi:
"Hatırlanacağı gibi Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin mahkemeye başvurmasıyla bu süreç başlamıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptal süreci. Gergin bir bekleyiş var. Dün gece saatlerinde de inanılmaz bir hareketlilik vardı CHP Genel Merkezi'nde. Dün neredeyse bütün ışıklar yanıyordu. Ancak şu an itibarıyla sadece 2. ve 3. katların ışıkları yanıyor.
CHP'NİN 81 İL BAŞKANI ANKARA'DA
Mahkemeden nasıl bir karar çıkacak o bilinmiyor tabi ki. Saat 10.00 itibarıyla bu mahkeme görülecek. Dün CHP, Ankara'da bir miting düzenlemişti. Hatta 81 il başkanı da Ankara'ya davet edilmişti. Onlar mitingin ardından gönderilmedi. Çünkü bugünkü o kritik karar süreciyle birlikte il başkanlarının da Ankara'yı terk etmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Aynı zamanda yine olası mutlak butlan kararıyla birlikte, bu ne anlama geliyor? 38. Olağan Kurultay iptal edilecek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tekrar görevinin başına gelecek.
GENEL MERKEZ'DE 'MASKE VE LİMON STOKLANDI' İDDİASI
Dolayısıyla hem bunun önüne geçmek hem de güvenlik güçlerinin önünü almak için onlara karşı CHP Genel Merkezi'nde hem maskelerin, hem yiyeceklerin ve hatta limon stoklandığı da iddialar arasında. 3 bin civarında maske alındığı belirtiliyor. Tabi mahkeme davayı reddetme, erteleme veya bir çağrı heyeti atama gibi farklı kararlar alması da ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Hatta mutlak butlan kararı biraz daha ağır basıyor. Tüm senaryolar mutlak butlan kararı üzerine kurulmuş durumda.
KILIÇDAROĞLU PARTİYE DÖNECEK Mİ?
Saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameramızın kadrajında bulunan Genel Merkez'de MYK toplantısı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte bugüne kadar hiç konuşmamıştı. Onun da mahkeme sürecini ve CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri çalışma ofisinden takip edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu aylardır kameraların karşısına çıkmadı. Daha doğrusu kurultay sürecinin iptal olacağı ya da olmayacağı ile ilgili sorulara yanıt vermemişti. Ancak yakın çevresine ve kulislere yansıyan bilgilere göre aylardır buna hazırlandığı ve "Partiyi temizleyeceğim." tarzında söylemlerde bulunduğu belirtiliyor. Evet mutlak butlan kararı çıkar mı, çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu hemen genel merkeze gelir mi ya da biraz soğumasını mı bekler veya mahkeme erteleme kararı mı alır; bunların hepsini önümüzdeki saatlerde göreceğiz."
CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY SÜRECİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.
Açılan iptal davaları 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleşti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 17 Nisan'da gördü.
Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Hakim ara kararında, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.
Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumun bildirilmesine karar verdi.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEZA DAVASI AÇTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Bu gelişmenin ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kurultay iptal davasının 30 Haziran'daki üçüncü celsesinde mahkeme başkanı, ceza davasının dosyasının mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Duruşmada söz alan davacı avukatı Üregen, söz konusu kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu öne sürerek, bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde ve 26. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında sabit olduğunu savundu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.
Davalı avukatı Çağlayan da mahkemelerin, YSK kararında ve Yargıtay içtihatlarında siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını savundu.
Mahkeme ara kararında, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.
CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.
ANKARA 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, İSTANBUL'DAKİ CEZA VE HUKUK DOSYALARINI İSTEDİ
Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırladı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi de 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.
KURULTAYDA HİLE YAPILDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN CEZA DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI
Bu gelişmeler üzerine Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki hukuk ve ceza davalarının dosyalarının gönderilmesi için ilgili mahkemelere talep yazısı gönderdi.
Beşinci celsesi yarın görülecek dava öncesinde, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin ceza dosyası ile İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyaları da dava dosyasına eklendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Adım adım başvuru nasıl yapılır? Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
- 318 kişilik TÜBİTAK iş ilanı: Üniversite öğrencisi alımı başvuru şartları ve sınıf kriterleri
- Adıyaman'da deprem! Malatya, Elazığ, Diyarbakır... Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? AFAD son dakika
- Bu 4 davranışa sahipseniz yeni kişilik tipine dahilsiniz! Sizi diğerlerinden ayıran özellikleri öğrenin
- YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?
- YKS 2. tercihler bugün başlar mı, son durum ne? ÖSYM AİS YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul Zamlı AKBİL ÜCRETLERİ 2025 | Öğrenci, tam, aylık abonman İstanbulkart fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın
- MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?
- Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
- Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?