CANLI | CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Duruşma tarihi belli oldu | A Haber muhabirleri dakika dakika aktardı

11:59 15 Eylül 2025

Uzman isimler A Haber’de alınan kararı sıcağı sıcağına değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Avukat Aydoğan Ahıakın: CHP 21 Eylül’de bu kurultayını yapar. Ancak şunu atlamamak lazım burada mutlak butlan kararı demek hukuken alınmış olan yapılmış olan işlemin baştan itibaren hükümsüz olması anlamına gelir. Hiç doğmamış anlamına gelir. Mutlak butlan çıkarsa 21 Eylül’deki kurultay da geçersiz olur. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan sonra alınan tüm kararlar geçersiz olur.

“PROBLEMİ DAHA DA KATMERLİ HALE GETİRMİŞTİR”

Gazeteci Emin Pazarcı: Şu anda mahkeme ana göre süreci uzatıyor. Elinde yeteri kadar bilgi ve belge var ama kendisini daha da sağlama almaya çalışıyor. Bu mahkeme kararı problemi daha da katmerli bir hale getirmiştir. Şu anda zaten eldeki bilgiler veriler bir karar vermesini sağlayabilecek noktadadır. Uzatılması siyaseten ciddi bir takım tartışmaları da beraberinde getirecek. Bir karar verilebilirdi. Bekleyip göreceğiz.