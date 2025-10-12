13 Ekim 2025, Pazartesi
CANLI | Başkan Erdoğan Mısır'da! Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı | Liderler zirvesinde dikkat çeken masa detayı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 08:39 Güncelleme: 13.10.2025 22:37
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a gitti. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla lider katıldı. Tarihi Gazze zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirirken, Başkan Erdoğan, Trump ile bir araya geldi. Trump, Başkan Erdoğan’ı karşılarken, “Bu adamın ne kadar sert olduğunu biliyor musun? Onu seviyorum.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazze için "Niyet Beyanı" imzalarken, Başkan Erdoğan, Trump, Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani diğer liderlerin önünde kurulan masada oturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitti. Erdoğan havalimanında resmi törenle karşılandı.

CANLI ANLATIM
22:37 13 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN MISIR'DAN AYRILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlamasının ardından "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı" imza töreni sonrası, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne iştirak etti.

Erdoğan, zirvenin ardından Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Havalimanında Erdoğan'ı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'dan ayrıldı.

21:42 13 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN AMERİKAN BAŞKANLIK FORSLU KÜRSÜDE KONUŞMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’da gerçekleştirilen zirvede Trump’ın yönlendirmelerine rağmen fotoğraf karesinde kendisinin karar verdiği yerde durdu. Ayrıca Erdoğan, tarihi zirvede, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bulunduğu masada yer aldı. 

Liderler basın mensuplarının karşısına geçerken salonda Amerikan Başkanlık forslu kürsüde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump ve Pakistan Başbakanı Şerif konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın burada konuşma yapmadı.

Ayrıca Erdoğan, Trump konuşma yaparken arkasına dizilen liderlerin arasına katılmayıp salonda oturmayı tercih etti.

21:16 13 Ekim 2025

"TÜRKİYE BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran atılan imzaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Burhanettin Duran şu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. 

Bugün Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu.

Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir.

Ülkemiz, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir."

.

20:29 13 Ekim 2025

BASINA KAPALI LİDERLER TOPLANTISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından liderlerin toplantısı basına kapalı yapılacak.
20:16 13 Ekim 2025

"ORTA DOĞU'DA BARIŞA ULAŞTIK"

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tarihi imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, 'Orta Doğu'da barışa ulaştık. Gazze'de savaşı hep birlikte bitirdik. Gazze'de yeniden inşa başlıyor.' dedi.

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

'ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

ABD Başkanı Donoald Trump'ın niyet beyanını imzaladıktan sonra  liderlere hitap etti. Başkan Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Trump, "Ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydılar. Çok teşekkür ediyorum." dedi. 

19:35 13 Ekim 2025

GAZZE İÇİN TARİHİ İMZA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve liderler Gazze için niyet beyanını imzaladı.

GAZZE İÇİN TARİHİ NİYET BELGESİ İMZALANDI!

 

19:23 13 Ekim 2025

DİKKAT ÇEKEN MASA DETAYI!

Gazze için "Niyet Beyanı" imzalarken, Başkan Erdoğan, Trump, Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin diğer liderlerin önünde kurulan masada oturdu.
19:22 13 Ekim 2025

'ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Konuşmasında Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

18:48 13 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE BİR ARAYA GELDİ

Tarihi Gazze zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirirken Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Mısır'da barış zirvesi öncesi liderleri tek tek karşılayan Trump, Başkan Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti. Trump, 'Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.' dedi.

18:26 13 Ekim 2025

TARİHİ GAZZE ZİRVESİNDE AİLE FOTOĞRAFI!

Gazze ateşkesini görüşmek ve niyet beyanını imzalamak üzere 20'nin üzerinde liderin katıldığı Şarm El Şeyh'teki zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı çektiriyor.
18:23 13 Ekim 2025

A HABER İMZALARIN ATILACAĞI SALONDA!

A Haber muhabiri Esra Akyürek, tarihi imzaların atılacağı salondan son detayları aktardı.

Akyürek, Görüşmeler devam ediyor. Ülke liderlerinin bu noktaya gelişleri bekleniyor. Gazze için niyet beyanı imzalanacak.

15:45 13 Ekim 2025

SUUDİ ARABİSTAN DA BARIŞ ZİRVESİ'NE KATILIYOR

 Suudi Arabistan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin Mısır'da düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a vekaleten Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki heyet, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a ulaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Suudi Arabistan'ın, zirveye Dışişleri Bakanı Bin Ferhan başkanlığındaki bir heyetle katılacağı" kaydedildi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde barış zirvesi düzenlenecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılacağı zirvede, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması ve kalıcı barış süreci ele alınacak.

15:44 13 Ekim 2025

İNGİLTERE'DEN TEŞEKKÜR

 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından kendisinin de derin rahatlama hissettiğini belirtti.

Starmer, "ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabaları için teşekkürlerimi yineliyorum. Şimdi (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Gazze için barış planını hayata geçirmek üzere birlikte çalışmamız çok önemli ve bugün Mısır'daki odak noktam bu olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper da esirlerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Yorulmak bilmeyen arabuluculuk çabaları için Başkan Trump, Katar, Türkiye ve Mısır'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

13:58 13 Ekim 2025

SİSİ BAŞKAN ERDOĞAN'I KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesi için gittiği Şarm el-Şeyh'te Mısır lideri Sisi tarafından karşılandı. Erdoğan ile Sisi'nin tokalaşması kameralara yansıdı.

13:33 13 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN'A RESMİ KARŞILAMA

Gazze zirvesine katılmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrine giden Başkan Erdoğan havalimanında törenle karşılandı.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Mısır'da havalimanındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

13:14 13 Ekim 2025

ERDOĞAN MISIR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'da. 
10:34 13 Ekim 2025

ERDOĞAN MISIR'A GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'a hareket ediyor.

08:00 13 Ekim 2025

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

00:57 13 Ekim 2025

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trump Mısır'da gerçekleşecek Barış Zirvesi için yola çıktığı sırada uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLETİ VE ORDUSU VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.

Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı.  Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.

Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.

08:49 12 Ekim 2025

BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP VE SİSİ'NİN DAVETİ İLE MISIR'A GİDİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın 13 Ekim'de (yarın) Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak etmek üzere, Şarm El-Şeyh'i ziyaret edeceğini belirtti.

Duran paylaşımının devamında "Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Şarm El Şeyh'te yapılacak olan Liderler Zirvesi'ne Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağını açıkladı. 

MISIR: ORTA DOĞU'YA BARIŞ VE İSTİKRAR GETİRME ZİRVESİ

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Pazartesi günü 20'den fazla ülke liderinin katılacağı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, "Zirve, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir aşama başlatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.

KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi.

