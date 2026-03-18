Çanakkale’den Türkiye Yüzyılı’na uzanan gurur: Seyit Onbaşı’nın cesareti İHA ve SİHA’larda yaşıyor

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde tarihin akışını değiştiren o şanlı mücadelenin perde arkası A Haber ekranlarında aralandı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nden Tarihçi Sıdıka Yamaç, dönemin gazetelerinden propaganda afişlerine, askeri haritalardan Mehmetçiğin cepheden yazdığı teknik detaylı mektuplara kadar pek çok nadide belgeyi analiz etti. Bir milletin varoluş destanının bedelinin kanla, canla ve büyük bir askeri dehayla nasıl ödendiği, tozlu raflardan çıkan bu tarihi vesikalarla bir kez daha kanıtlandı.

BALKAN HEZİMETİNDEN ÇANAKKALE DESTANINA: HALKIN UMUDU BASINDA

Çanakkale’nin o dönem halk için ne anlam ifade ettiğini anlatan Tarihçi Sıdıka Yamaç, "Balkan Savaşları'nda düşman Çatalca önlerine kadar gelince halk, göz bebeği olarak daima Çanakkale cephesinin nabzını tutmuştur. Buradan gelecek güzel haberlerin takipçisi olmak istemiştir. Devlet erkanı da basın yayın yoluyla Çanakkale'deki kahramanlıkların anlatılmasına özel bir önem vermiştir" ifadelerini kullandı. Arşivdeki en önemli belgelerden birinin Harp Mecmuası olduğunu belirten Yamaç, "Halkın çok iyi bildiği Seyit Onbaşı'nın o meşhur fotoğrafı, ilk kez 1915-16 yıllarında yayınlanan bu mecmuada 'Ordumuzun harp aşkından bir örnek' ifadesiyle yer almıştır" sözleriyle kahramanlığın basına yansımasını aktardı.

KAHRAMANLAR AYNI KAREDE: CEVAT PAŞA VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Savaşın sonlarına doğru yayınlanan Tasvir-i Efkar gazetesinin önemine dikkat çeken Yamaç, "29 Ekim 1915 tarihli bu gazetede, hem boğazları kurtaran kumandan olarak Mirliva Cevat Çobanlı Paşa'nın hem de kara muharebelerinde Anafartalar kahramanı olarak ünlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve ismi ilk kez bir arada görülüyor" dedi. Yamaç, bu belgelerin askeri dehanın halka tanıtılmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

İNGİLİZLERİN 'KİRLİ' PROPAGANDASI VE SEFERBERLİK İLANI

Savaşın sadece topla tüfekle değil, psikolojik olarak da yürütüldüğünü ifade eden Sıdıka Yamaç, uçaklardan Türk siperlerine atılan propaganda afişlerini göstererek, "Osmanlı ordusundaki Müslüman askerleri kendi yanlarına çekmek isteyen İngilizler, 'Masum Osmanlı askeri niçin harp ediyorsun? Bizim yanımıza gel' çağrısıyla kirli bir propaganda yürütmüşlerdir" şeklinde konuştu. Yamaç ayrıca, halkın savaşı sokaklara asılan ve "Asker olanlar silah altına, seferberliğin birinci günü şu gündür" notu düşülen afişlerle öğrendiğini dile getirdi.

CEPHE MEKTUPLARINDAKİ TEKNİK DEHA: 'KARAKEDİ'NİN SIRRI

Subay kadrosunun eğitim seviyesinin mektuplara yansıdığını vurgulayan Yamaç, Kemal Efendi isimli bir subayın babasına yazdığı 186 mektubu örnek göstererek, "Bu mektuplarda sadece hatıralar yok; siper hatları, makineli tüfek mekanizmaları ve düşman silahlarının teknik çizimleri var. Bu, subaylarımızın ne kadar iyi eğitim aldığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. Fransızların kullandığı bir havan mermisine askerlerin "Karakedi" ismini verdiğini anlatan Yamaç, "Bu mermi atıldığında o kadar büyük bir ses çıkarıyormuş ki, Türk askerleri sesinden tanıdıkları bu mermiye Karakedi adını vermişler" sözleriyle cephedeki ilginç anıları paylaştı.

LAWRENCE'IN KODLU İŞGAL HARİTALARI

Çanakkale üzerindeki sinsi planların belgelerde saklı olduğunu ifade eden Yamaç, "Mısır'da Lawrence tarafından bastırılan haritalar kodludur. Çıkarma yapacakları ve işgal edecekleri bölgeleri önceden kodlayarak haritalar hazırlayıp gelmişlerdir" dedi. Yamaç, araştırmacıların ve ziyaretçilerin bu haritaların dijital hallerine araştırma merkezinden ulaşabileceğini belirterek sözlerini noktaladı.