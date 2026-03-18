Çanakkale’den Türkiye Yüzyılı’na uzanan gurur: Seyit Onbaşı’nın cesareti İHA ve SİHA’larda yaşıyor

Çanakkale’den Türkiye Yüzyılı’na uzanan gurur: Seyit Onbaşı’nın cesareti İHA ve SİHA’larda yaşıyor

Türk milletinin kaderini yeniden tayin eden Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tarihin akışını değiştiren o muazzam zafer, A Haber ekranlarında uzmanların gözünden yorumlanıyor. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Seyit Onbaşı’nın cesaretinden Nusret’in matematiksel dehasına kadar o ruhun bugün de İHA ve SİHA teknolojileriyle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda hayat bulduğunu vurguladı.

Türk tarihinin yeniden yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü 81 ilde büyük bir coşkuyla kutlanırken, geçmişten bugüne uzanan o destansı direniş bir kez daha yad ediliyor. "Çanakkale geçilmedi, geçilmez" vurgusuyla hafızalara kazınan bu muazzam zafer A Haber ekranlarında mercek altına alınıyor.

11:47

ZAFERİN PERDE ARKASI ARŞİV BELGELERİNDE

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde tarihin akışını değiştiren o şanlı mücadelenin perde arkası A Haber ekranlarında aralandı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nden Tarihçi Sıdıka Yamaç, dönemin gazetelerinden propaganda afişlerine, askeri haritalardan Mehmetçiğin cepheden yazdığı teknik detaylı mektuplara kadar pek çok nadide belgeyi analiz etti. Bir milletin varoluş destanının bedelinin kanla, canla ve büyük bir askeri dehayla nasıl ödendiği, tozlu raflardan çıkan bu tarihi vesikalarla bir kez daha kanıtlandı.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111 YILLIK GİZLİ BELGELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

BALKAN HEZİMETİNDEN ÇANAKKALE DESTANINA: HALKIN UMUDU BASINDA

Çanakkale’nin o dönem halk için ne anlam ifade ettiğini anlatan Tarihçi Sıdıka Yamaç, "Balkan Savaşları'nda düşman Çatalca önlerine kadar gelince halk, göz bebeği olarak daima Çanakkale cephesinin nabzını tutmuştur. Buradan gelecek güzel haberlerin takipçisi olmak istemiştir. Devlet erkanı da basın yayın yoluyla Çanakkale'deki kahramanlıkların anlatılmasına özel bir önem vermiştir" ifadelerini kullandı. Arşivdeki en önemli belgelerden birinin Harp Mecmuası olduğunu belirten Yamaç, "Halkın çok iyi bildiği Seyit Onbaşı'nın o meşhur fotoğrafı, ilk kez 1915-16 yıllarında yayınlanan bu mecmuada 'Ordumuzun harp aşkından bir örnek' ifadesiyle yer almıştır" sözleriyle kahramanlığın basına yansımasını aktardı.

KAHRAMANLAR AYNI KAREDE: CEVAT PAŞA VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Savaşın sonlarına doğru yayınlanan Tasvir-i Efkar gazetesinin önemine dikkat çeken Yamaç, "29 Ekim 1915 tarihli bu gazetede, hem boğazları kurtaran kumandan olarak Mirliva Cevat Çobanlı Paşa'nın hem de kara muharebelerinde Anafartalar kahramanı olarak ünlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve ismi ilk kez bir arada görülüyor" dedi. Yamaç, bu belgelerin askeri dehanın halka tanıtılmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

İNGİLİZLERİN 'KİRLİ' PROPAGANDASI VE SEFERBERLİK İLANI

Savaşın sadece topla tüfekle değil, psikolojik olarak da yürütüldüğünü ifade eden Sıdıka Yamaç, uçaklardan Türk siperlerine atılan propaganda afişlerini göstererek, "Osmanlı ordusundaki Müslüman askerleri kendi yanlarına çekmek isteyen İngilizler, 'Masum Osmanlı askeri niçin harp ediyorsun? Bizim yanımıza gel' çağrısıyla kirli bir propaganda yürütmüşlerdir" şeklinde konuştu. Yamaç ayrıca, halkın savaşı sokaklara asılan ve "Asker olanlar silah altına, seferberliğin birinci günü şu gündür" notu düşülen afişlerle öğrendiğini dile getirdi.

CEPHE MEKTUPLARINDAKİ TEKNİK DEHA: 'KARAKEDİ'NİN SIRRI

Subay kadrosunun eğitim seviyesinin mektuplara yansıdığını vurgulayan Yamaç, Kemal Efendi isimli bir subayın babasına yazdığı 186 mektubu örnek göstererek, "Bu mektuplarda sadece hatıralar yok; siper hatları, makineli tüfek mekanizmaları ve düşman silahlarının teknik çizimleri var. Bu, subaylarımızın ne kadar iyi eğitim aldığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. Fransızların kullandığı bir havan mermisine askerlerin "Karakedi" ismini verdiğini anlatan Yamaç, "Bu mermi atıldığında o kadar büyük bir ses çıkarıyormuş ki, Türk askerleri sesinden tanıdıkları bu mermiye Karakedi adını vermişler" sözleriyle cephedeki ilginç anıları paylaştı.

LAWRENCE'IN KODLU İŞGAL HARİTALARI

Çanakkale üzerindeki sinsi planların belgelerde saklı olduğunu ifade eden Yamaç, "Mısır'da Lawrence tarafından bastırılan haritalar kodludur. Çıkarma yapacakları ve işgal edecekleri bölgeleri önceden kodlayarak haritalar hazırlayıp gelmişlerdir" dedi. Yamaç, araştırmacıların ve ziyaretçilerin bu haritaların dijital hallerine araştırma merkezinden ulaşabileceğini belirterek sözlerini noktaladı.

11:32

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAHRAMAN ALAYI

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın seyrini değiştiren, vatan topraklarını korumak için bir an bile tereddüt etmeden şehadete yürüyen 57. Alay’ın destansı mücadelesi A Haber ekranlarında yeniden canlandı. Tekirdağ’da kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Bu kahraman birlik sadece bir askeri güç değil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi oldu. İşte komutanından erine kadar tamamı şehit düşen ancak sancağını asla yere düşürmeyen o şanlı alayın hikayesi…

DESTANIN ADI 57. ALAY: İŞTE O KAHRAMANLARIN HİKAYESİ

TEKİRDAĞ’DAN ÇANAKKALE’YE ŞEHADET YOLCULUĞU

1915 yılının şubat ayında Tekirdağ’da kurulan 57. Alay, tarih sahnesine çıktığı ilk andan itibaren kahramanlıkla anıldı. Alayın kuruluşu ve ilk günleri hakkında bilgi veren tarihçiler, "1 Şubat 1915'te Tekirdağ Yarkışla mevkiinde kurulan alayın başında Komutan Hüseyin Avni Bey vardı" ifadelerini kullandı. Alayın manevi gücünün en büyük kaynağı ise bizzat Mustafa Kemal’den aldıkları sancak oldu. Uzmanlar süreci, "Sancaklarını 22 Şubat 1915'te o zaman yarbay olan Mustafa Kemal'in elinden aldılar ve hemen bir gün sonrasında destan yazmak için yola çıktılar" sözleriyle aktardı. 25 Şubat’ta Eceabat’a varan kahramanlar deniz zaferinin ardından kara savaşlarında destan yazmaya hazırdı.

CONKBAYIRI’NDA DEVLEŞEN İMAN: 628 ŞEHİT

Anzak çıkarmasının başladığı o kritik anda, 57. Alay askeri dehasıyla ve sarsılmaz imanıyla düşmanın karşısına dikildi. Mustafa Kemal’in inisiyatifiyle harekete geçen alay kendisinden çok daha kalabalık bir düşman gücüne karşı tarihe geçecek bir taarruz başlattı. Ancak bu zaferin bedeli çok ağır oldu. Alayın fedakarlığı, "Alay komutanı Hüseyin Avni Bey dahil 628 kişilik mevcudun tamamı şehit oldu" sözleriyle tarihin tozlu sayfalarından bugüne ulaştı.

ŞANLI SANCAK ASLA YERE DÜŞMEDİ

Alay sadece Çanakkale’de değil dünyanın dört bir yanında vatan ve görev bilinciyle çarpıştı. Galiçya’dan Sina ve Filistin cephelerine kadar uzanan bu kahramanlık silsilesinde yüzlerce asker şehitlik mertebesine ulaştı. Bugün Türk ordusunda 57. Alay’ın bulunmamasının derin bir saygı ifadesi olduğunu belirten yetkililer, "Kahramanların anısına o günlerden bu yana Türk ordusunda 57. Alay bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Alayın aziz hatırası bugün hala asıl destan yazdıkları topraklarda, Çanakkale’de yaşamaya devam ediyor.

10:40

ÇANAKKALE GEÇİLMEDİ, GEÇİLMEYECEK!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale ruhunun sadece bir savunma değil matematiksel bir deha ve askeri bir strateji harikası olduğunu vurguladı. Erenoğlu, Seyit Onbaşı’nın gösterdiği kahramanlıktan Nusret Mayın Gemisi’nin matematiksel hesaplarına kadar pek çok detayın bugün İHA ve SİHA teknolojileriyle Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeniden canlandığını ifade etti.

ÇANAKKALE RUHU TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA ŞEKİLLENİYOR

NUSRET’İN SIRRI MATEMATİKSEL DEHA

Çanakkale Zaferi'nin tesadüflerle değil derin bir akademik ve askeri bilgi birikimiyle kazanıldığını belirten Erenoğlu, "1800'lü yılların sonundan itibaren Osmanlı deniz ve kara subayları ciddi bir matematik bilgisine ve becerisine sahipti. Mart ayının hemen başında Nusret Mayın Gemisi'nin yerleştirdiği mayınlar belirli bir diyagonal matematiksel hesaplamalarla o gün suya salındı" ifadelerini kullandı. Bu stratejik aklın önemine dikkat çeken Erenoğlu, "Her türlü savunma hattı ve hücum hattı, kara savaşları sırasında subayların eğitim gördükleri kıta muharebelerine uygun stratejilerle sergilendi. İtilaf devletlerinin Gelibolu yarımadasından ayrıldıkları güne kadar bu stratejiler başarıyla uygulandı" sözleriyle askeri dehanın altını çizdi.

SEYİT ONBAŞI’NIN KAHRAMANLIĞI

Seyit Onbaşı’nın tarihe geçen başarısının tesadüfi olmadığını ve bir askeri disiplinin ürünü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erenoğlu, "Seyit Onbaşı’nın gerçekleştirdiği o stratejiyi biz bugün Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte üniversitelerimizde teknolojiye dönüştürüyoruz. 200 küsur kiloluk bir top mermisinin tek bir kişi tarafından alınıp top haznesine konulması ve başarıyla ateşlenmesi aslında bir bilgi birikiminin ve deneyimin sonucudur" şeklinde konuştu. Dönemin askeri yetkinliğine değinen Rektör Erenoğlu, "Osmanlı subayları o dönemde Almanya'dan da eğitim almış çok yetkin isimlerdi. Subayından eratına kadar ordu sürekli eğitim halindeydi. Beslenmelerinden harp sırasındaki tatbikatlara kadar her şey kontrol altındaydı" dedi.

ÇANAKKALE RUHU İHA VE SİHA’LARLA YAŞIYOR

Tarihteki stratejik aklın bugün modern teknolojiyle birleştiğini ifade eden Erenoğlu, "O günün stratejik aklını bugün bilimle ve teknolojiyle yoğuruyoruz. Üniversitelerimizde İHA'lar, SİHA'lar geliştiriliyor. Çanakkale ruhunu teknolojiyle harmanlayıp gelecek nesillere taşımamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu. Çanakkale’nin sadece Türkiye için değil geniş bir coğrafya için umut olduğunu belirten Erenoğlu, "Bu topraklara yapılan her işi Türk dünyasına, Balkan coğrafyasına ve Afrika’ya kadar uzanan bir hizmet olarak görmek gerekiyor. Çanakkale geçilmedi, bugün de geçilemeyecek, yarın zaten geçilemeyecek" diyerek zaferin sarsılmaz iradesini bir kez daha hatırlattı.

09:35

YÖK BAŞKANI'NDAN ANLAMLI MESAJ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daima diri tutmak en büyük sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Özvar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bağımsızlık uğruna sergilediği eşsiz direnişin simgesi olan Çanakkale Savaşı'nda yazılan kahramanlık destanını, zaferin 111. yıl dönümünde bir kez daha gururla yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daima diri tutmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

 

09:30

AK PARTİ'DEN ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NE ÖZEL VİDEO

AK Parti, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel video hazırladı.

AK Parti'nin Nsosyal hesabındaki paylaşımda, "Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiirini seslendirdiği kayda ve Çanakkale Savaşı'nı temsil eden görüntülere yer verildi.

09:25

BAKAN KURUM’DAN 18 MART PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kurum, mesajında şunları kaydetti:

"Bir adım geri atmayanların, bir an bile tereddüt etmeyenlerin hikayesidir Çanakkale… 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun."

09:20

EMİNE ERDOĞAN KAHRAMANLARIMIZI ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

18 Mart'ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirten Emine Erdoğan, "En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

09:15

BAKAN MEMİŞOĞLU: "AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İstiklalimizin nişanesi, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin tecellisi olan Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümündeyiz. 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla tarihin akışını değiştiren o sarsılmaz dirayet, Anadolu'nun manevi mayasıyla yoğrulmuş, vatan sevgisiyle ebedileşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesajında, şunları kaydetti:

"İstiklalimizin nişanesi, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin tecellisi olan Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümündeyiz. 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla tarihin akışını değiştiren o sarsılmaz dirayet, Anadolu'nun manevi mayasıyla yoğrulmuş, vatan sevgisiyle ebedileşmiştir. Bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

 

09:11

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERİ BAŞLADI!

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri başladı.

Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen “Çanakkale Geçilmez” yazılı altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı.

Güler'in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağının göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Çanakkale Boğazı'nda demirli "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Erin Morriss, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Timothy Hawley, Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Albay Jim Torbet, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope​​​​​​​ ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

09:07

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte, bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır. Şanlı zaferimizin 111'inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

09:05

TÜRKOĞLU’NDAN 18 MART MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajında Türkoğlu, 18 Mart'ın bağımsızlık sembolü olduğuna vurgu yaptı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart, milletimizin vatanı ve bağımsızlığı uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın ve sarsılmaz inancın sembolüdür. 111 yıl önce Çanakkale’de yazılan destan; azmin, cesaretin ve millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil birlik ve beraberlik içinde hareket eden bir milletin karşısındaki tüm zorlukları aşabileceğinin en somut örneklerinden biridir. Bu büyük zafer, bizlere bağımsızlığın değerini hatırlatan ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize ilham veren eşsiz bir mirastır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

