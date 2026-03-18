Çanakkale ruhu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekilleniyor

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir gururla kutlanırken, tarihin akışını değiştiren o muazzam strateji A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale ruhunun sadece bir savunma değil, matematiksel bir deha ve askeri bir strateji harikası olduğunu vurguladı. Erenoğlu, Seyit Onbaşı’nın gösterdiği kahramanlıktan Nusret Mayın Gemisi’nin matematiksel hesaplarına kadar pek çok detayın bugün İHA ve SİHA teknolojileriyle Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeniden hayat bulduğunu ifade etti.