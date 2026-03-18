Çanakkale ruhu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekilleniyor

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir gururla kutlanırken, tarihin akışını değiştiren o muazzam strateji A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale ruhunun sadece bir savunma değil, matematiksel bir deha ve askeri bir strateji harikası olduğunu vurguladı. Erenoğlu, Seyit Onbaşı’nın gösterdiği kahramanlıktan Nusret Mayın Gemisi’nin matematiksel hesaplarına kadar pek çok detayın bugün İHA ve SİHA teknolojileriyle Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

Sıradaki Videolar
GündemAK Parti’den 18 Mart’a özel anlamlı video!
GündemTürkiye'den kritik diplomasi hamlesi ve stratejik sabır vurgusu
YaşamYolu karıştıran otobüs şoförünü yolcular şikayet etti
GündemBakan Gürlek'ten Özel'in iftiralarına yanıt
Yaşam8 katlı binanın elektrik panosu patladı
GündemRamat Gan'da füze saldırısı sonrası yıkım ve ABD-İsrail dayanışması

Gündemden Videolar

Trafik polisinin aracını kundaklayan sanıklar için karar
İran Tel Aviv metrosunu vurdu
İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev! Sadece A Haber'de
Taksici cinayetinde kan donduran araç içi görüntüsü
İran'dan İsrail'e füze yağmuru! Tel Aviv'de siren sesleri
Avrupa'dan Trump'a savaş resti! ABD neden yalnız kaldı?
Mossad Laricani'yi nasıl takip etti?