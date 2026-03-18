Çanakkale Zaferi'nin 111 yıllık gizli belgeleri gün yüzüne çıktı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, tarihin akışını değiştiren o şanlı mücadelenin perde arkası A Haber ekranlarında aralandı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nden Tarihçi Sıdıka Yamaç, dönemin gazetelerinden propaganda afişlerine, askeri haritalardan Mehmetçiğin cepheden yazdığı teknik detaylı mektuplara kadar pek çok nadide belgeyi analiz etti. Bir milletin varoluş destanının bedelinin kanla, canla ve büyük bir askeri dehayla nasıl ödendiği, tozlu raflardan çıkan bu tarihi vesikalarla bir kez daha kanıtlandı.