11 Eylül 2025, Perşembe
Can Holding’e operasyon! HaberTürk ve Show TV’ye el konuldu
İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Öte yandan Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.
İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
CANLI ANLATIM
07:16 11 Eylül 2025
HABERTÜRK VE SHOW TV’YE EL KONULDU
Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.
Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.
