Can Holding’e operasyon! HaberTürk ve Show TV’ye el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 07:22 Güncelleme: 11.09.2025 07:41
İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Öte yandan Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

07:16 11 Eylül 2025

HABERTÜRK VE SHOW TV’YE EL KONULDU

Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

CAN HOLDİNG'E OPERASYON! 8 GÖZALTI

Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

07:15 11 Eylül 2025

CAN HOLDİNG’E OPERASYON!

