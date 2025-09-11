11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Can Holding’e neden operasyon yapıldı? Kimler gözaltında?
Can Holding’e neden operasyon yapıldı? Kimler gözaltında?

Can Holding’e neden operasyon yapıldı? Kimler gözaltında?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 11:40
Can Holding soruşturması neden başlatıldı? Can Holding yöneticileri neyle suçlanıyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
