Can Holding’e kara para operasyonu! HaberTürk ve Show TV binasında arama yapıldı

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Öte yandan Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber’de değerlendirdi.

