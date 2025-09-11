Can Holding’e kara para aklama operasyonu! Holding sahipleri ve Kenan Tekdağ’a gözaltı kararı

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

