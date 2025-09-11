11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Can Holding’e kara para aklama operasyonu! Holding sahipleri ve Kenan Tekdağ’a gözaltı kararı
Giriş: 11.09.2025 11:15
İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
