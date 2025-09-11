11 Eylül 2025, Perşembe

Can Holding'e operasyon! A Haber bina önünde
Can Holding’e operasyon! A Haber bina önünde

Can Holding'e operasyon! A Haber bina önünde

Giriş: 11.09.2025 08:45
Güncelleme:11.09.2025 08:45
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci Can Holding'e yapılan operasyonla ilgili detayları aktardı.Tepeci, "Can Holding’in bünyesinde olan HaberTürk, Show TV, Bloomberg’in de olduğu bina önündeyiz. Yeni işyerine gelmeye başlayanlar haberi aldılar. Kapının önünde jandarma arabası bekliyor. İçeride de jandarma ekipleri var. . A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci Can Holding'e yapılan operasyonla ilgili detayları aktardı. Tepeci, "Can Holding’in bünyesinde olan HaberTürk, Show TV, Bloomberg’in de olduğu bina önündeyiz. Yeni işyerine gelmeye başlayanlar haberi aldılar. Kapının önünde jandarma arabası bekliyor. İçeride de jandarma ekipleri var.” dedi.
